Maradona se ofuscó

Diego Maradona lanzó el miércoles un par de golpes, patadas e insultos dentro de un tumulto con periodistas y curiosos, en medio de una caótica salida de un tribunal al que concurrió por una audiencia de conciliación con su ex apoderado Guillermo Cóppola.



‘’¡No ven que me pegaron un camarazo!’’, gritó Maradona tras haber insultado a un camarógrafo, quien poco antes lo había golpeado en forma accidental con su cámara cuando entró a los tribunales judiciales, cerca del centro porteño, acompañado por su ex esposa Claudia Villafañe.



Si la entrada de Maradona fue caótica, su salida fue peor, según se vio por televisión en varios canales que reflejaron los episodios en vivo y en directo.



‘’No empujen a Claudia’’, reclamó Maradona en medio de los gritos acompañados de insultos a los periodistas que buscaban alguna declaración suya, dentro de un tumulto agrandado por decenas de curiosos.



En medio de ese caos, se vio por televisión que Maradona dio un par de puntapiés y descargó un golpe, pero no se pudo ver con claridad si fue contra un periodista o contra un curioso.



Maradona y Cóppola fueron citados por la justicia para una audiencia de conciliación en una causa en la que el ‘’10’’ lo acusó de haberse quedado con dinero suyo.



“Me robó el dinero de mis hijas”, Dalma y Giannina, había denunciado públicamente el ex jugador, cuando acusó a su ex representante de haberlo traicionado.



Entre los reclamos se incluían unos 200.000 dólares provenientes de un partido en su homenaje realizado en la Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors, el 10 de noviembre de 2001.



Maradona desistió de esa causa porque Cóppola presentó documentación que acreditaría que renunció a todos los poderes que tenía sobre el ex futbolista y los delegó en Villafañe, dijo la agencia DyN, refiriéndose a una fuente judicial.



El ex capitán del seleccionado argentino campeón mundial en México en 1986 no hizo declaraciones y Cóppola destacó que ‘’lo importante es haberlo encontrado a Maradona’’.



Maradona y Cóppola eran, además, muy amigos.



Se distanciaron en 1994 después de casi una década de tener relaciones amistosas y comerciales.



Desde entonces, Maradona suele tener palabras duras hacia Cóppola, quien a su vez expresa deseos de recobrar la amistad.