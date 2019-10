Washington: Fue error

Vicente Padilla no se fue a esconder del periodismo en esta ocasión y cuando le preguntaron qué pasó en su pitcheo ante los Tigres de Detroit dijo con claridad: “No pude hacer los lanzamientos que quería hacer. Fallé en el intento de lanzar lo que quería”.



El nica no se quejó de la jugada que el primer base Ben Broussard no pudo hacer en la segunda entrada y que fue anotado como doble, pero el manager Ron Washington si fue categórico y directo.



“Eso fue un error. Un primera base de Grandes Ligas hace esa jugada. Le preguntas a Ben y te dice que él tenía que hacer la jugada”.



El batazo fue una rola dura de Edgard Rentaría que iba bajita y fuerte, pero que pasó bajo el guante de Broussard, porque en lugar de meterlo de revés lo metió de frente hacia su brazo de tirar.



“Me preguntas si podía hacer esa jugada. Y creo que debo hacer cualquier jugada, pero no siempre vas a hacerlas, pensé que iba de foul. Todo lo que sé es que estoy trabajando con mi cobertura cada día para ser mejor, salgo a tomar rolings cada día para mejorar, todos hacemos eso”, declaró Broussard a T.R. Sullivan de MLB.



Vicente agregó algo más fuera del tema: “No me sentí mal, sólo fue una mala salida. Traté de hacer lo mejor y voy a mantenerme haciendo lo mejor. Voy a seguir trabajando duro para mi próxima salida”.



Evan Grant, del Dallas Morning News escribió: El primer jonrón fue sobre una split que se quedó alta, el segundo de Miguel Cabrera fue sobre un buen sinker y el tercero ante Santiago fue cualquier cosa.



Sus próximos rivales serán los Mellizos de Minnesota en Texas y el derecho cubano Liván Hernández.