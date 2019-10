Para Eto’o no es malo el empate

El delantero camerunés del FC Barcelona, Samuel Eto’o, se mostró convencido de que el empate 0-0 cosechado por su equipo frente al Manchester United este miércoles en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de fútbol “no es malo”.



“El resultado no es malo. A ver cómo juegan ellos (el Manchester United) en casa”, dijo tras el partido el delantero camerunés a la televisión privada Canal+, de cara a la vuelta en Old Trafford la próxima semana.



“Yo creo que es un buen resultado. Los goles no han entrado, pero pensamos que podemos marcar (en Manchester) y si marcamos uno, ellos tendrán que marcar dos. El problema será de ellos”, afirmó Eto’o, convencido de que “debemos hacer nuestro partido y a ver si pasamos”.