Alonso: "Tengo dos partidos en campos complicados"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, ha declarado hoy, al referirse a las dos próximas pruebas del campeonato, ambas en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), que "haciendo un símil futbolístico", es como si tuviera "dos partidos en campos complicados".



"Hay posibilidades de ganar, pero somos conscientes de que esto no es Mónaco y de que Ferrari siempre ha sido muy fuerte tanto en Canadá como en Estados Unidos, y que nos tocan dos carreras defensivas. Haciendo un símil futbolístico, es como si tuviéramos dos partidos en campos complicados y que tenemos que hacer todo a la perfección si queremos luchar con Ferrari, y eso vamos a intentar desde mañana", ha señalado el bicampeón mundial.



Sobre la repercusión que tuvo en la prensa inglesa el Gran Premio de Mónaco, que acusó al equipo McLaren de favorecer a Alonso para evitar el triunfo de su compañero, el británico Lewis Hamilton, el español ha aludido principalmente a los medios. "Estamos en un deporte muy mediatizado, y después de la carrera de Mónaco se habló más de lo de la FIA (investigación tras la prueba) y cosas así que de la carrera en sí. Quizás era lo que la prensa inglesa quería, para escribir páginas y páginas y una gran historia de la carrera de Mónaco", ha agregado.



Pese a todo, Alonso ha confesado no ser seguidor de los medios de comunicación: "No leo nada de lo que se publica y si me llega alguna cosa es de rebote. Lo cierto es que la situación del equipo es la mejor posible. Lideramos las dos clasificaciones, y disfrutamos el buen momento del equipo. Y lo que pone la prensa lo tomamos con más gracia y buen humor que otra cosa".



En cuanto a si le gustaría que la Marcha Real tuviera letra, como propone el Comité Olímpico Español (COE), el bicampeón mundial de Fórmula Uno, acostumbrado como nadie a escucharlo desde el podio, dijo: "Me da igual. El himno siempre es el himno. Cuando estoy en el podio y suena, me gusta, y si tuviera letra también me gustaría". "Para los deportistas el himno significa la victoria y que estás representando a tu país. Y a tu país lo representas con o sin letra", señaló.