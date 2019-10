Raúl y Messi en la cima

Las victorias de Barcelona y Real Madrid acaparan las portadas de los diarios deportivos españoles que, destacan el buen juego y los goles del argentino Lionel Messi y del capitán del Madrid Raúl González, este último cumple trece años jugando en Primera División.



'As' titula "Trece años metiendo goles" señalando "El Madrid se salvó cuando Raúl llegó al rescate" y gracias a los pases de gol de Guti que materializaron Raúl y Robinho.



Junto a su mancheta también destaca la victoria del Atlético sobre el Levante, en el Ciutat de Valencia, con gol del uruguayo Diego Forlán.



Y en la parte baja comenta que el Sevilla no echo de menos a Juande Ramos, reinventándose venció por 3-0 al Valencia, y el club 'che', horas después, rescindió el contrato al entrenador, Quique Sánchez Flores y que bastó que Messi jugase un cuarto de hora, para que liquidase con un segundo gol al Almería.



'Marca' titula "Guti la bota mágica" explicando que dos genialidades del '14' y la entrada del capitán permiten al Madrid mantener el liderato", en un partido en el que "Raúl rotó y celebró sus trece años en primera con un gol".



También figuran en su portada que "Forlán pone a tiro la Champions al Atlético al vencer 0-1 al Levante con gol del uruguayo", que "el Consejo del Valencia se reunía de madrugada para destituir a Quique Sánchez Flores" y que "Fernando Alonso da las gracias a los 20.000 aficionados que homenajearon en Oviedo".



'Sport' abre su primera titulando "Un poco de Messi es mucho" comentando que salió 16 minutos y remató un partido que Henry había puesto en ventaja", en un partido en el que el marcó su séptimo gol y es 'pichichi' destacado".



En páginas de interior este diario precisa que "El Barca no falla en casa, asegurando que existe preocupación por el brasileño Ronaldinho, pues ha sido sustituido en seis de los ocho partidos en los que ha participado y le cuesta brillar como antes".



Además destaca que "Raúl tuvo que salir al rescate para ganar 3-1 al Deportivo", que "el Sevilla entierra el fantasma Juande derrotando 3-0 al Valencia" y que "el Atléticose sitúa a un punto de la Champions al vencer 0-1 al Levante".



'Mundo deportivo' abre su portada titulan do "Pichichi Messi" explicando que "El Barca hizo un juego espeso y sin ritmo que rompió un gol de Henry" y que "Leo sólo jugo 18 minutos, marcó su séptimo tanto, de penalti, y le da chispa al equipo".