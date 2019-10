“Quiero regresar”

Como hipnotizados por la grandeza del miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Rod Carew, terminaron los 50 jóvenes al recibir sus certificados por tres días de clínicas de béisbol en el estadio del IND con Carew, un hombre que, desprovisto de cualquier signo de presunción, manifestó sus deseos de regresar al país con más tiempo para conocerlo.



Carew se mostró impresionado con la actitud de los jóvenes en estos tres días de arduo trabajo, tanto que el panameño quiere regresar para seguirles los pasos y solicitar a la organización de los Mellizos de Minnesota que envíen un scout a observarlos.



Aunque de forma general dijo que en todos se notaba que querían aprender y lo hicieron, habló muy bien del catcher del American College, Winston Dávila, porque corre bien y saca bien el bate y trabaja duro en los entrenamientos. También elogió a Luis Castro, de Pantasma, quien recibió instrucciones de Carew y a lo inmediato rectificó sus movimientos.



“Hubo buena actitud por aprender y se nota que se les quedó en la cabeza lo que decíamos. Se notó el interés que tenían por mejorar y prometieron que iban a seguir trabajando… Voy a pedir a la organización de Minnesota que envíe un scout a Nicaragua para ver algunos de ellos”, dijo Carew en una breve conferencia de prensa en el terreno del “Jackie Robinson”.



“Sé que dirán que algunos de ellos no tienen estatura para llegar a Grandes Ligas, pero eso no importa cuando se batea, se tiene la actitud y se trabaja todos los días”, dijo el panameño.



“Creo que para Nicaragua van a mejorar las cosas en el béisbol si se consigue entrar en la liga invernal como entiendo que lo quieren hacer. De ahí los jóvenes pueden aprender mucho de los jugadores profesionales que les va a servir para subir su nivel”, explicó.



Los planes de Major League Baseball es regresar en agosto a trabajar con entrenadores que tienen niños practicando béisbol, pero el encargado de esta organización para América Latina, Ronaldo Peralta, siente muchas limitantes para hacer estas clínicas.



“Se notan las carencias económicas, además de la falta de un plan por desarrollando a entrenadores y de esta manera no se pueden conseguir resultados. Nosotros vamos a seguir ayudando con estas clínicas y consiguiendo material deportivo”, dijo Peralta después de finalizar el último entrenamiento.



Carew y los entrenadores que le acompañan se trasladan hoy al Estadio Roberto Clemente de Masaya, donde otros 50 jugadores recibirán clínicas con el panameño.