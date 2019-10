Ustedes estaban preguntando hace unos días por la ferocidad de los Tigres, posiblemente oculta en los rincones del Coliseo Romano; por Magglio Ordóñez, el temible bateador que casi arrebata el título Más Valioso de 2007 a Alex Rodríguez, súbitamente perdido en la maleza; por Miguel Cabrera, Edgard Rentería y Curtis Granderson, auténticos mata-pitcheres inutilizados en la frontera de la ridiculez; por el tan promocionado pitcheo abridor, tan sepultado como Pompeya por la erupción del Vesubio.



Yo también estaba desorientado. No encontraba explicación a lo que ocurría. Me resistía a admitir que un equipo construido para viajar hacia los playoffs a bordo del tren bala, pareciera estar cabalgando sobre un Rocinante cojeante, debilitado, necesitando una transfusión de sangre.



¿Escuchan esos rugidos? Son los Tigres restaurándose, construyendo cuatro triunfos seguidos, destrozando el pitcheo de los Rangers, mostrando una reluciente dentadura, con Miguel Cabrera y Magglio Ordóñez llegando a cinco jonrones, con Rentería y Granderson superando los .300 puntos, con el pitcheo ajustándose, con las expectativas revitalizadas. Este sí es el equipo que alborotó los pronósticos.



Anoche, los jonrones cuatro y cinco de Magglio contra Jason Jennings contribuyeron a la victoria con marcador de 8x2 que mejoró el todavía negativo balance a 10-13, mientras Jeremy Bonderman, pese a no poder terminar cinco entradas, mostraba mejoría en la colina, y Zach Miner, con largo y efectivo relevo de tres entradas y un tercio, se apuntaba la victoria.



En tanto, Boston, pese al cuarto jonrón de David Ortiz, era vencido 7x6 por los Angelinos, que utilizaron como abridor a Joe Saunders (4-0 y 2.55), vieron salvar su noveno juego a Francisco Rodríguez y contaron con un jonrón de Mike Napoli.



Los Filis, con el hábil pitcheo del veterano Jamie Moyer, el quinto remate de Brad Lidge y un doble matador de Pat Burrell, quien llegó a 25 impulsadas, derrotaron 3x1 a los difíciles Cerveceros de Milwaukee. Chase Utley, bateador de jonrones en seis de los últimos siete juegos, disparó tres imparables.



Los Rockies cortaron la inspiración de los líderes del centro en la Liga Nacional, Cachorros de Chicago, venciéndolos 4x2, con buen trabajo de contención de Aaron Cook (3-1 y 2.91) y jonrón de Chris Iannetta; Oakland, con dos jonrones de Donnie Murphy y el regreso a casa de Frank Thomas, descartado por Toronto, se sostuvo como co-líder del Oeste en la Americana superando 11x2 a Minnesota con pitcheo de Greg Smith.



Finalmente, Chipper Jones, con su séptimo vuelacercas, fue pilar en la victoria de Atlanta sobre Florida 7x4; los Cardenales, aprovechando un buen pitcheo abridor de Joel Piñeiro (1-2) y el octavo salvamento de Jason Isringhausen, se impusieron 6x2 a los Piratas; y los Mets cayeron 10x5 ante Washington.