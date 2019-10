“La pregunta que más he escuchado esta primavera es ‘¿adónde se fue la velocidad?’ “, dice un cazatalentos de la costa oeste. “Es impresionante cuántos lanzadores no están tirando tan bien como lo hacían antes”.



Un gerente general sugiere que el tipo de entrenamiento de primavera de hoy día es una de las razones para la disminución en velocidades.



“Hemos hecho los entrenamientos de primavera tan largos (este año la fecha para reportarse fue el 14 de febrero), y se ha transformado en una jornada larga en la que demasiados jugadores se aburren, especialmente los lanzadores”, dijo el gerente general. “Hoy día, en raras ocasiones se ve a los mejores lanzadores obligados a competir. Ellos lanzan en juegos de liga menor, o juegos simulados, y en realidad no llegan a un pico para enfrentar los bateadores de Grandes Ligas hasta que comienza la temporada. Tal vez tenemos que recortar los entrenamientos de primavera, y dejar que nuestros lanzadores trabajen en juegos reales para competir contra los mejore bateadores”.



“A veces”, dice un cazatalentos, “parece como si lo dirigentes se preocupan demasiado para darle algunas entradas a los jugadores invitados fuera del róster”.



Un ex lanzador que ahora trabajó como cazatalentos secundó dicha opinión: “Antes los lanzadores tiraban siete entradas, a veces hasta juegos completos en la primavera”, dijo. “Ahora, casi nunca ves a los buenos lanzadores en los parques. Ellos están en los campos laterales. Eso es lo que impresiona tanto de Joe Blanton esta primavera. En su tercera salida, ya había completado seis entradas. Estaba listo para la temporada regular”.



Algunos clubes intentaron fortalecer sus relevistas; los Medias Rojas utilizaron a Jonathan Papelbon en intervenciones de tres entradas, como un abridor, a principios de marzo y arrancó la temporada con una bola de fuego.



Ted Lilly ha admitido que está preocupado por su velocidad. Barry Zito tiene interrogantes cada vez que lanza. Clay Buchholz admite que no alcanza las 90 a 95 millas por hora hasta mayo, “y más vale que haga algo diferente la próxima primavera”. Los Indios estarían encantados de que Jensen Lewis fuera su cerrador, pero bajó de 92-94 a 86-88. Justin Verlander tiraba entre las 96-100 millas por hora, pero sólo llegó a 89-92 en su última salida.



Los cazatalentos de la costa oeste se preguntan por qué Brad Penny bajó a 90-91, si bien con una curva devastadora, o por qué Jonathan Broxton bajó a 90-92, si bien con un slider asesino. Chris Young ha tenido algunos problemas con el brazo, por lo que ha bajado su velocidad a 83-85.



Por supuesto, las millas marcadas en un medidor de velocidad no son sinónimo de éxito; Greg Maddux no superó las 82 millas por hora esta semana y lanzó cinco entradas sin carreras, mientras que por los Bravos Kyle Farnsworth tiró más de 30 lanzamientos sobre las 100 millas por hora en el 2005 y todas fueron chocadas por los bateadores. Lanzar, como siempre dice el entrenador de los Mets Rick Peterson, se trata de 1. localización, 2. cambio de velocidades, 3. movimiento y, finalmente, 4. velocidad.



Quizás éste es un abril aberrado, con un clima frío y un itinerario organizado por Homero Simpson. Pero la caída en velocidad en ambas ligas es un tema de mucha discusión.



“Yo espero que cuando miremos hacia atrás en junio estaremos riéndonos de esto”, dice un gerente general de la Liga Americana. “Pero es algo que todos nuestros cazatalentos han anotado en sus reportes”.