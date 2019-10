América-Ferreti promete mucho

Sin representar a alguno de los clubes considerados “gigantes” de nuestro fútbol, el América y Walter Ferreti han ido construyendo una rivalidad en medio de más cicatrices que triunfos en los últimos años, pero con el actual contexto el partido del domingo en el Estadio del IND, la expectativa del duelo luce mucho más atractiva.



El Torneo de Clausura ha ido avanzando de forma distinta para estos clubes. El Walter Ferreti, sin ser consistente se ha visto mejor y no es para menos con el material humano que tiene, muchos con calidad de Selección Nacional que lo han llevado hasta el tercer lugar de la tabla, pasando dos veces por encima del Real Estelí.



Emilio Palacios, Silvio Avilés, Miguel Masís, Denis Espinoza, Erick Vallecillo, Mario Gastón, Ariacny Alvarado, además de los extranjeros César Salandia, Lucas Piccinini y Matías Sacco, los rojinegros han sido superiores a la mayor parte de sus rivales aunque siguen mostrando deficiencias en el manejo del balón desde la media cancha.



Para el América la historia ha sido más sufrida, pasando por la renuncia de su anterior técnico Glen Blanco porque no veía espíritu de conjunto en varios de sus dirigidos. Y en medio de una crisis, Róger “El Pinocho” Rodríguez ha levantado al equipo al punto que están saliendo de la zona del descenso y aún tienen la posibilidad de avanzar a semifinales.



Los rojos con Rodríguez al mando han encontrado más armonía entre veteranos y jóvenes, entre recién llegados y establecidos con el equipo, sin embargo después de los triunfos claros en los últimos partidos tendrán un reto mayúsculo el domingo a las 3:00 p.m..



Ferreti dependerá a la ofensiva de Palacios y Salandia, sabiendo que en la defensa no sólo la presencia de Gastón, Vallecillo y Sacco ofrecen garantía, sino que con Espinoza en la portería, la puntería del América debe ser casi perfecta para sacudir al mejor guardameta del país.



Los americanistas con una defensa más cumplidora que categórica, debe hacer un trabajo de equipo que mantenga la presión en la media cancha sin dejar que jugadores como Salandia, Masís, Piccinini y Palacios lleguen con balón dominado a los tres cuartos de cancha.