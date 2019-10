Frenan a los Tigres

Un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero terminó con una racha de cuatro triunfos seguidos de Detroit, que cayó 4x3 ante los Angelinos, mientras los Rangers acababan con una seguidilla de siete derrotas al vencer agónicamente 6x5 a los Mellizos en diez innings.



Guerrero puso el sello a un rally de cuatro en el cuarto innings, para revertir un adverso 2x0 con el que los Tigres se encaminaban a un triunfo con Nate Robertson (0-3) en la loma. Finalmente quien se llevó la victoria fue Ervin Santana, que mejoró su balance a 4-0.



Con rally de cinco carreras de los Rangers en el tercer inning desapareció la diferencia de 5x0 con la que ganaba Minnesota gracias al oportunismo de Justin Morneau, que con hit en el primero y jonrón con las bases llenas en el tercero, impulsó cinco carreras en el juego.



Kevin Milwood fue la víctima de Morneau, pero volvió a respirar con las cinco carreras de los Rangers. El partido se decidió hasta el décimo con un sencillo de David Murphy que dejó tendido a los Mellizos 6x5.



Otro que estuvo feroz con el madero fue Jason Giambi, quien pese a sus dos jonrones, más otro de Hideki Matsui, los Yanquis perdieron 6x4 ante Cleveland, que tuvo como aliado un back to back de Johnny Peralta y Franklin Gutiérrez, que le arrebataron el encuentro a los Mulos.



El vuelacercas de Peralta, remolcador de tres carreras, y el de Gutiérrez, fueron frente a Andy Pettitte (3-2), que cargó con la derrota luego de tirar cinco entradas de cinco carreras.



El triunfo fue para Paul Byrd (1-2), quien soportó los tres cuadrangulares de los Yanquis.



En otro juego disputado, Tampa Bay venció en once entradas 5x4 a los Medias Rojas de Boston, que veían cómo David Ortiz fallaba seis veces, mientras Manny Ramírez, aunque bateó de 5-3, no produjo carrera. Tim Wakefield salió sin decisión, tirando seis episodios para tres carreras.



Después de cabalgar nueve innings sin anotar carrera, los Marlins de la Florida hicieron tres carreras en el décimo para derrotar 3x0 a los Cerveceros en su estadio.



Antes de eso, los abridores Scott Olsen, por Florida, y Yovani Gallardo, por Milwaukee, se trenzaron en un extraordinario duelo sin carreras en siete episodios.



A pesar que Jair Jurrjens dio tres bases por bolas consecutivas con la casa llena en la tercera entrada, luego recibió el respaldo de un cuadrangular de dos carreras de Kelly Johnson, para que los Bravos de Atlanta derrotaran a los Mets de Nueva York 6x3.



Jurrjens (3-2) se recuperó del descontrol y después no permitió que ningún otro bateador llegara a las almohadillas, retirando a los últimos diez que enfrentó, mientras Johnson remolcó cuatro carreras que fueron determinantes en el resultado.