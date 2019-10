Deporte comunal

La actividad deportiva que promueve la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua inicia este fin de semana con la Carrera Popular que saldrá a las 7:00 am, de los semáforos del Hospital La Mascota hasta Almacenes Tropigás Sucursal Norte.



En softbol Empresarial se hará la segunda Fecha IX Campeonato “Alcaldía de Managua”. Los juegos inician a las 2:00 pm. ALMA vs. Astros (San Luis); Lacayo Fiallos vs. Ingenieros Rivera (Zacarías Guerra); Medicina Legal vs. Ornato (Ornato); Embusa vs. Plantel Central (Los Gauchos); PC266 vs. Héroes y Mártires (Villa Progreso).



La jornada del IX Campeonato de Fútbol Sala “No a la violencia, sí al Deporte”, en las canchas del Centro Cívico, inicia a las 8:00 AM y termina a las cinco de la tarde.



Fútbol

Alcaldía de Managua enfrenta a Findesa a las tres de la tarde, en el VI Campeonato Empresarial “Juan Bautista Arríen”.



El I Campeonato de Baloncesto Sobre Sillas de Ruedas, sexo masculino, tendrá actividad a partir de las cuatro de la tarde en las canchas del Parque Luis Alfonso Velásquez Flores. Juegan Proyecto vs. Cadisca y Halcones vs. Redentor.



Goll Ball (No Videntes).- El I Campeonato “Alcaldía de Managua” inicia a las 2:30 PM en las Canchas del Cefec. En masculino, Melania vs. Neutrales y Cefec vs. Maricela. En femenino: Maricela vs.Cefec y Melanaia vs. Cefec.



Domingo 27 de abril

Fútbol de Segunda División

XXIV Campeonato Nacional “Cmdte. Walter Ferreti”. Desde la 1:00 PM, Managua FC vs. Deportivo Miller en Estadio Municipal de Somoto.



Fútbol Campo 5 vs. 5.- II Torneo “Unidos Por El Deporte”. Barrio “El Pinolero”, Distrito III. La jornada comienza a las 9:00 de la mañana.



V Torneo “Unidos Por El Deporte”. Complejo Deportivo Róger Deshon. De 1:00 a 6:00

PM. Jornada de nueve juegos.