Por coronarse

El Real Madrid confía en poder declararse campeón liguero tras su partido contra el Athletic de Bilbao en la 34a jornada de la Liga española, por lo que la ciudad y la famosa Plaza de Cibeles están listas para una eventual celebración, si se da el caso.



“Como esto no se puede improvisar, si ocurriera hemos tenido el visto bueno del Ayuntamiento para que el capitán (Raúl González) acceda a la Cibeles sin las complicaciones del año pasado, a través de una pasarela”, decía el martes el presidente blanco, Ramón Calderón.



Calderón podría lograr su segunda Liga al frente del club, aunque para que esto ocurra a cinco jornadas del final de la Liga es necesario que el Real Madrid gane Athletic y que el Villarreal, 2º, a 10 puntos, y el FC Barcelona, 3º, a 11 puntos, pierdan sus respectivos encuentros.



El Villarreal viaja el domingo a Sevilla para jugar contra un Betis relativamente relajado tras haber casi asegurado su permanencia después de ganar 3-1 en Madrid al Atlético en la 33ª jornada del campeonato español.



El FC Barcelona juega el sábado en La Coruña contra el Deportivo con el objetivo de arrebatar el 2º puesto al Villarreal, pero también con un ojo puesto en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester United, el martes en Old Trafford.



El Real afronta un partido que le puede dar el título con tranquilidad, tras recuperar al delantero holandés Ruud van Nistelrooy, operado del tobillo derecho el 19 de marzo y que ya ha vuelto a los entrenamientos con el equipo.



El Athletic de Bilbao también verá la vuelta de Carlos Gurpegui, tras cumplir su sanción de dos años por dopaje. Gurpegui, quien siempre defendió su inocencia fue controlado positivo por nandrolona en la primera jornada de la Liga 2002-03, aunque, tras recurrir en vano a la justicia ordinaria, empezó a cumplir su sanción en 2006.



La 34ª jornada se verá también marcada por la muy probable huelga de los jugadores del Levante, cansados de no cobrar. Los jugadores esperan garantías por parte del club, que debe a la plantilla unos 18 millones de euros.



Si los jugadores del Levante no juegan en los dos próximos partidos de Liga (34ª y 35ª jornadas), el equipo descenderá automáticamente a Segunda División B (3ª División) y todos los partidos disputados por Levante en la segunda fase de la Liga serán anulados, lo que supondrá modificaciones en la clasificación.