Granada gana duelazo

Fly de sacrificio de Lenín Aragón y sencillo de Janior Montes en la apertura del decimoprimer inning, produjeron las dos carreras con que el Granada derrotó 4x2 al Chinandega, en el vibrante desafío celebrado en Chinandega; y se acercó a medio juego del Matagalpa, su rival de hoy.



Fue un juego muy disputado y de grandes alternativas, en las que se lucieron los relevistas; aunque a última hora los novatos occidentales cedieron y los tiburones no perdonaron.



Juan Oviedo, con su quinto jonrón de la temporada con uno a bordo, puso adelante al Granada en el cuarto inning, mientras Mario Peña lanzaba perfecto en los tres primeros episodios.



Los chinandeganos descontaron una carrera en el cuarto inning, por golpe a Larry Galeano con casa llena, y empataron a dos en el quinto por doble empujador de Yasmir García.



Desde entonces los relevistas impusieron su clase. Boanerges Espinoza relevó a Olman Rostrán desde el octavo episodio, y en tres innngs sólo le conectaron un hit y ponchó a cinco.



Alejandro Noguera relevó en el sexto inning a Peña, y aunque permitió un hit, mantuvo el empate hasta el noveno, cuando Esteban Pérez dio una base por bolas.



Sin embargo, José Luis Sáenz puso el orden y terminó apuntándose la victoria (1-1).



En el inning 11 Darwin Quevedo sacó un out, pero le dio boletos a Oviedo y a Marvin Garay. Relevó Melvin Castillo; los corredores avanzaron por pasbol de Galeano, y Lenín quebró el empate con fly de sacrificio al left.



Seguidamente, Janior Montes remolcó la cuarta con sencillo.



Granada conectó 9 hits, con Jimmy González de 4-3 y Lenín de 3-2. Oviedo bateó de 4-1, extendió a 16 su racha de juegos bateando de hit. Su promedio quedó en .508, ahora como tercero en la lista de mejores bateadores.



Chinandega conectó 7 hits, Yasmir de 5-2 y Esteban Ramírez de 3-1, para dejar su promedio en .551 como líder.



Once “kaes” de Saldaña

Después de perder el invicto en su anterior aparición, Ariel Saldaña volvió por la senda ganadora y ponchadora en la victoria del Bóer 8x0 sobre la Unica, en el Estadio “Jackie Robinson”.



Saldaña (4-1) tiró 7 innings, en los que le conectaron cuatro hits, cedió un boleto, pero ponchó a once de los doce universitarios que abanicaron en el partido.



El diestro empató en triunfos con Diego Sandino del Granada, y lleva 26 ponches en 26.2 innings. Juan Carlos Peña tiró los últimos dos innings.



Para el Bóer el partido fue un paseo, ya que Alvin Jácamo (0-1), Víctor Palaviccini y Bernardo Rivas, no pudieron frenarlos. La Tribu disparó 16 hits y decidió de entrada.



Erick Morales conectó doble con bases llenas en el primero para producir dos carreras; Danilo Sotelo empujó a Julio Vallejos en el segundo, y a Juan Carlos Urbina en el cuarto. Un error de Franklin López Jr. le permitió anotar a Isaac Martínez en el sexto inning, y la tribu remató con tres en el octavo, destacando triple de Isaac, hit productor de Holmann, sencillo impulsador de Aníbal Vega y fly de sacrficio de Sandor Guido.



Seis peloteros del Bóer batearon dos hits. Erick Morales remolcó tres carreras, Isaac anotó 3. La Unica bateó 5 hits, tres conectados por Byron Obando (4-3).