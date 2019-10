Juárez gana en México

William Juárez hizo su primera apertura ayer con los Petroleros de Minatitlán en Liga Mexicana de Béisbol, dispuesto a volver a su mejor nivel y captar la atención de las organizaciones de Grandes Ligas. Al menos su primer esfuerzo no fue en vano.



El chinandegano lanzó 6.2 sólidas entradas y apoyado con un grand slam de Shamar Almeida, ex jugador de Rivas en Primera División en Nicaragua, se apuntó una victoria 7x4 sobre Yucatán en el estadio de los Petroleros.



Los visitantes arrancaron feroces contra el nica, anotándole tres carreras en el primer inning. Minatitlán reaccionó con dos en el cierre de ese episodio, y Almeida puso el sello con su jonrón en el tercero, para darle una ventaja que resultó definitiva para Juárez.



Una carrera más de Yucatán en el séptimo, obligó la salida del chinandegano después de tirar 6.2 episodios con nueve hits, cuatro carreras, tres limpias, dos boletos y cuatro ponches. Terminó con efectividad de 4.05 con los Petroleros que están en el penúltimo lugar del grupo sur de la Liga mexicana.



En Grandes Ligas, el otro chinandegano, Vicente Padilla, sale a lomita por los Rangers para medirse a la 1:05 p.m. a los Mellizos y a Liván Hernández, quien tiene balance 3-0 y efectividad de 3.55. Padilla, después de la pésima apertura contra los Tigres quedó con 2-2 y 4.97.



El chinandegano no ha podido tener dos salidas sólidas después que consiguió su primera victoria de la campaña, y seguramente Minnesota con su alineación pondrá a prueba su talento.



Devern Hansack reapareció con los Pawtucket y no le fue nada bien; apenas pudo caminar 2.2 entradas y cargó con la derrota del partido que perdió su equipo 4x1 ante los Buffalos. Quedó con balance de 0-3 y una malísima efectividad de 11.05.



Ofilio Castro se fue de 4-1 con un ponche con el Harrisburg (.154), Everth Cabrera de 6-2 con dos remolques y dos ponches (.337) con el Asheville, y Ronald Garth lo hizo de 3-0 con el Wisconsin (.200).