El Carew que conocí

La fe mueve montañas sólo si se cuenta con la voluntad de un coloso, capaz de inyectarle a los sueños sangre y vida. Rod Carew está claro de eso. Su vida, desde la dificultad de su nacimiento, ha sido cuesta arriba, superando obstáculos, resoplando y sudando mientras avanzaba por la carretera del éxito.



Tuve la suerte de ver en acción a Carew, precisamente en el primer juego de Grandes Ligas que presencié en mi vida; y fue en el viejo Yanqui Stadium, la casa que Babe Ruth construyó. Gemelos-Yanquis aquella noche del mes de abril de 1972, con Carew en un line-up que incluía a César Tovar, Tony Oliva, Bob Allison, Jim Hall y Harmon Killebrew. Carlos García me había invitado para que lo acompañara en una campaña promocional del Mundial Nica, y la primera parada fue Nueva York antes de saltar a Europa.



Carew ya se perfilaba como un prodigio en ese complicadísimo arte del bateo. Estaba trabajando su cuarta temporada consecutiva de .300 puntos, y buscando su segundo cetro de bateo. Es decir, ya era una figura perseguida por los cazadores de autógrafos.



SU GRAN DRAMA

No se necesitaba escudriñarlo con la astucia de Sherlock Holmes, para captar esa sencillez que se adquiere cuando se tiene esa base de humildad tan saludable que siempre lo caracterizó. Era el mismo Carew que hemos visto por aquí, atrapado ahora por síntomas de desgaste a sus 62 años, y afectado por una de esas heridas que nunca cicatrizan, la muerte de su hija Michelle, víctima de leucemia cuando tenía 18 años.



Cuando eso ocurrió, en 1998, Carew ya estaba en el Salón de la Fama de Cooperstown; pero como decía Cicerón: “Los dioses también lloran”, y el formidable panameño no fue la excepción. Es uno de los impactos emocionales más terribles que cualquiera de nosotros puede sufrir, y lo digo con el soporte de la amarga experiencia, porque en 1979, perdí a una hijita de apenas año y medio.



“Fueron días angustiosos, batallando por conseguir una médula apropiada para el trasplante. El tiempo pasaba y yo sentía que moría de desesperación. Era coach de bateo de los Angelinos en ese momento”, explica elevando su mirada al cielo.



Hija de madre con origen ruso-judío y padre panameño, negro, las posibilidades de conseguir un donante de médula compatible para Michelle eran muy reducidas, y Rod perdió la pelea.



PERSIGUIENDO UN SUEÑO

Esta nota es producto de tres cambios de impresiones con el súper-bateador, sin grabadora, sin libreta, simplemente conversando, captando gestos, almacenando puntos de vista.



“Cuando pequeño yo soñaba mucho. Quería jugar béisbol, ser bueno y avanzar lo más posible. Nunca el dinero fue componente de la motivación. Sólo quería ser bueno, y más adelante, entrando en crecimiento y con mis facultades sometidas a valoración, soñaba despierto con las Grandes Ligas”, expresa sin poder ocultar la emoción que experimenta cada vez que se refiere a su inicio.



Una vez instalado en la cima de la montaña, con siete títulos de bateo en su poder y una reputación tan inmensa como el Himalaya, Carew firmó por más de cinco millones de dólares un contrato de cinco años con los Angelinos, que lo sacó de Minnesota, tirándole a los Yanquis la puerta contra sus narices.



“EN AQUEL TIEMPO, ME PAGARON BIEN”



¿Qué tanto te erizan los pelos los salarios que se pagan hoy?

“Veo lo que está pasando pero no me incomoda. El mayor salario de Hank Aaron fue de 150 mil dólares. Era un gran jonronero, y seguramente no se molestó por lo que yo conseguí. La vida es así; todo es asunto de momentos. Pienso que el éxito del negocio permite pagar tanto”.



¿Qué tipo de pensión tenés?

“Recibo 180 mil dólares al año. Unos 15 mil mensuales. Me siento bien y continúo trabajando. No lo hago por dinero, sino porque es el factor de motivación que necesito. Siempre he trabajado, y mientras tenga fuerzas lo seguiré haciendo”.



¿Qué tan discriminado te sentiste? Clemente siempre se quejó y hay quienes todavía lo hacen. Ser negro y latino, ¿ciertamente era desventaja?

“Siempre hay dificultades, pero en diferentes tareas hay que superarlas. Si no lo haces te quedas corto. Vi algunas cosas como aquel fallo en el cierre de 1976, favoreciendo a George Brett, quien finalmente fue campeón de bateo en su último turno al bate, pero nunca mostré molestia. Hoy, el béisbol de Grandes Ligas necesita más que nunca de peloteros negros y latinos. Si no fuera por la presencia y el rendimiento de ellos, no se habría alcanzado semejante brillantez”.



APRETAR TUERCAS A LAS DROGAS

¿Sobrevivirá el béisbol a la popularización de las sustancias prohibidas?

“Se necesita aplicar modificaciones drásticas urgentemente. Las drogas lo afectan todo, pero el béisbol ha sido lo suficientemente grande para sobrevivir a diferentes problemas, entre ellos el de 1919 con los Medias Negras, el de apuestas y otros. Lo que se debe hacer es evitar que el mal se extienda”.



¿Qué impresión te provoca la abundancia de pitcheo de poder, y ver tantos brazos diferentes en cada juego?

“Pitcheo de poder ha existido siempre: Walter Johnson, Bob Feller, Bob Gibson, Sandy Koufax. Si se bateaba contra ellos, quienes lo hacían, también acertarían contra éstos. Sí se ven más brazos, pero se trata de adaptarse, algo vinculado al talento y las facultades”.



¿Es éste otro béisbol?

“No, la esencia del juego es la misma, y las exigencias para ser bueno también. Entrenar consistentemente sigue siendo la clave. Se han aplicado algunas variantes, sobre todo para evitar lesiones que recortan carreras. Yo me lesioné en 1970, precisamente cuando pasaba por un gran momento, pero me recuperé muy bien porque no precipité mi regreso”.



¿Creés que Ted Williams es el mejor bateador que ha existido?

“Sin duda uno de los mejores. A diferencia de él yo no tomaba tantas bases por bolas. Me interesaba que me trabajaran. Las cifras de Williams son verdaderamente impresionantes, pero las de Ty Cobb no admiten comparación”.



HE SIDO MUY AFORTUNADO

¿Qué es lo fundamental para construirte y evolucionar como bateador?

“La observación, que te facilita un efectivo aprendizaje; la intensidad del entrenamiento; el cultivo de tus facultades y la pasión; sobre todo la pasión. Uno siente amor por el trabajo porque te gusta lo que haces, y por eso te pagan y te conocen. Siempre pensé que era muy afortunado por ser un jugador de béisbol. Aprecié eso y multipliqué mis esfuerzos”.



¿Te hubiera gustado ser un bateador de poder?

“Yo tenía fuerza y muchos lo observaron, pero mi preferencia fue ser un bateador de todo el terreno, un descifrador de lanzamientos, un estudioso de los pitcheres oponentes, alguien con mayor utilidad por su porcentaje. Registré una temporada con 100 empujadas, pese a ser colocado en la parte de arriba del line-up”.



¿Qué tanta presión te colocó encima intentar ser un bateador de .400 puntos en 1977?

“No, no me sentí presionado. Las cifras se movían pero no vivía pendiente de eso, pese al interés de todos. La presión que decidí evitar, es la de jugar en Nueva York. Ese fue el verdadero motivo porque no quise ir a los Yanquis. Siempre he preferido la tranquilidad”.



TENGO EL ANILLO MÁS GRANDE

¿Qué tanto te duele no haber estado en una Serie Mundial?

“Ernie Banks tampoco estuvo en un Clásico. Yo tengo un anillo más grande y significativo, como es el del Salón de la Fama. Claro que me hubiera gustado competir en un Clásico, pero no se pudo”.



Bueno, si has conectado aquel hit contra Milwaukee con el empate en segunda y dos outs en el noveno inning, quizás.



“Eso es, quizás. Le pegué durísimo a la pelota, pero Robin Yount se había movido y estaba en la posición correcta”.



Dice Balzac que no hay hombre que no tenga su Rubicón o su Walterloo. ¿Cuál fue la mayor frustración experimentada como pelotero?

“La lesión en 1970 que me limitó a 51 juegos y 191 turnos bateando .366 puntos. Estuve mucho tiempo fuera, pero quedé bien y reaccioné”.



En cada turno de Rod Carew atizaba el fuego de las llamas. Fue un bateador intuitivo, astuto, muy bien adiestrado, difícilmente comparable; con un valioso agregado: una gran persona, al revés y al derecho, de la cabeza a los pies. De haberlo conocido, Rodin lo hubiera moldeado para las futuras generaciones.



Yo, recién lo conocí, a un lado de su grandeza deportiva.