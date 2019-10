Barça, adiós a la Liga

EL PAÍS / ESPAÑA

El Barça entregó definitivamente la Liga. En toda la temporada no había emitido señales que permitiesen concluir que estaba dispuesto a mantener el pulso al Madrid, pero ayer dimitió con descaro. Rijkaard no ocultó que su prioridad es economizar esfuerzos para la Liga de Campeones. Así, ahorró el viaje de Messi, Eto’o y Xavi a La Coruña. Milito e Iniesta tenían la coartada de la sanción y el Barça cayó 2-0 ante el Deportivo de La Coruña.



Ya en Riazor, el holandés encontró la manera de reservar a sus mejores intérpretes para el Teatro de los Sueños. La sorpresa fue encontrar a Touré en el once inicial. Con Deco y Abidal, Valdés también calentó banquillo para que Pinto debutase.



Y, como el partido no iba con el Barça, el Depor se aprovechó para agrandar una racha de cinco victorias. El mejor equipo de la segunda vuelta con 32 puntos en el zurrón, se ancla en los puestos que permiten llegar a la Copa de la UEFA a través de la Intertoto, algo inesperado hace dos meses.



Para Lotina, el Barça “es el mejor equipo para analizar, pero también el peor para atacar”. Ayer le fue demasiado sencillo porque el de Rijkaard, a pesar de Henry, Bojan, Giovani o Gudjhonsen, se estrelló. El Barça quería ganar, pero no mostró la más mínima intención de querer jugar.



Lo intentó Zambrotta desde lejos en un par de ocasiones. Pudo Gudjohnsen adelantar a su equipo en una pelota enviada por Bojan que bajó milagrosamente, pero que envió por encima de Aouate. Y estropeó Bojan la única arrancada de Henry. El francés ganó la Liga de fondo, sacó con sutileza el pase de la muerte, pero Bojan recortó dos veces y, cuando se dispuso a disparar, Coloccini ya había corregido el regate.



Fue todo lo que mostró el Barça, que aspira a ganar la Liga de Campeones. Demasiado fácil para un Depor que se ha subido en un ola ganadora. Atosigó al Barça en las parcelas en que busca las paredes, y se encontró con un rival sin argumentos para discutirle el triunfo.



A cada embestida tímida del Barça el Depor respondía con peligro. Desde los primeros minutos se supo que era cuestión de esperar. Xisco y Juan Rodríguez malograron una doble oportunidad en una misma tirada. La pelota se estrelló en el larguero, y después se fue lamiendo el palo. Quedaba demostrado que la defensa de Zambrotta, Thuram, Puyol y Sylvinho era un coladero.



Al Depor le falta pegada, pero le sobra ilusión y confianza en su sistema. Lafita y Willy se reparten las bandas y aparecen por donde menos se espera. Jugaron con tal soltura que dio la impresión de que se trataba del Teresa Herrera, y no de un partido de Liga. Lo extraño fue que el Barça aguantase hasta el descanso con el marcador a cero. Lo hizo porque el Depor, contagiado por la desgana y con poca pericia para resolver en la línea de gol, dejó que el primer tiempo se fuese sin más.



El equipo de Lotina comenzó el segundo periodo con una marcha más que el Barça. En el asedio, la defensa azulgrana se quedó en los huesos y perfectamente retratada. A los 54 minutos, el centrocampista Juan Rodríguez recibió un centro al área chica de su compañero de líneas Ángel Lafita, para batir al arquero suplente José Manuel Pinto.



El Barça dio por terminado un partido en el que nunca estuvo. Y así, con los brazos caídos, recibió el segundo gol. Pablo Amo apareció en el segundo poste y cabeceó a la red para amargar el debut de Pinto.