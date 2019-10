Eto’o no es mortífero

El País/España

En la Liga no falla, pero en la Copa de Europa es otra cosa, o al menos no es el que era. El miércoles pasado, por ejemplo, contra el Manchester United en el Camp Nou, le llegó un balón colgado desde la banda y lo atacó tarde; retó en un sprint a Ferdinand y salió malparado; y se cobró tres posiciones de tiro para no dirigir ninguno entre los tres palos. A Samuel Eto’o, delantero centro del Barcelona, parece faltarle el oportunismo que le definió antaño, la punta de velocidad que tanto dañaba a las defensas adversarias, y la puntería que le convirtió en un referente mundial. En las semifinales de la Champions, ante los diablos rojos (0-0), Eto’o adoleció de alta de todo y no le sobró nada.



Desde que marcara el gol del empate en la final de la Copa de Europa de hace dos temporadas, cunado el Barça le ganó al Arsenal en París con un segundo tanto de Belletti (2-1), el delantero camerunés sólo ha conseguido dos dianas en nueve partidos europeos.



A Eto’o parece perseguirle un mal fario en Europa desde su éxito en el Stade de France en 2006. No sólo no acierta en los últimos metros, sino que su primera lesión importante fue en Alemania ante el Werder Bremen, cuando se partió el menisco de la rodilla derecha.



Cinco meses de baja

Al inicio de este ejercicio, disputó un par de minutos del Trofeo Joan Gamper frente al Inter y volvió a notar un chasquido. “Rotura parcial del tendón del recto anterior”, rezó el comunicado. Otros tres meses inactivo. Menoscabado por las lesiones, al punta se le remoja el olfato cuando disputa las citas continentales. Durante la presente temporada ha participado en seis encuentros y ha sumado un tanto. O lo que es lo mismo, un gol en 439 minutos, y sólo dos de sus 10 remates han enfocado la portería rival. Le ocurre, sin embargo, todo lo contrario en la Liga, donde contabiliza 14 goles en 15 partidos.



Por asuntos personales y con permiso del Barcelona, Eto’o se ausentó ayer del entrenamiento matutino, pero realizó una sesión de trabajo específico por la tarde. En el césped también ha perdido compañía. Entre otras cosas, porque en temporadas anteriores el Barça recurría al juego por las bandas: bien porque Giuly abría el campo por el costado derecho; bien porque Ronaldinho fabricaba muchas más rupturas por el ala izquierda. Ahora, por la derecha se despliega Messi, quien conduce y se empecina en entrar por dentro; y por la izquierda aparecen Iniesta o Henry, poco dados a profundizar y necesitados de una pared para alcanzar el área rival.



El Barça, al mismo tiempo, también ha perdido la capacidad de presionar arriba, una vez que Deco ha perdido ese empuje que le caracterizaba y acortaba el campo, y Eto’o se convertía en el primer defensa. “No sé qué nos pasa, pero no conseguimos marcar goles”, reconoció Xavi tras empatar con el Manchester.



En tres de los últimos cuatro partidos en el Camp Nou, el Barça ha empatado a cero. Una carencia demasiado grande si se atiende a las pocas concesiones que ofrece el United en defensa. Los ingleses han sumado un récord de 20 partidos sin encajar un tanto en la Premier --sólo ha

recibido 19 goles en 35 duelos--, y en la Champions son el segundo equipo --a un gol del Chelsea y los mismos que el Barça--, que menos tantos ha recibido: 5. “Si somos capaces de marcar en Old Trafford, y creo que sí que podemos, tenemos opciones de pasar la eliminatoria”, resolvió Rijkaard, tirando de su habitual lógica. “Si ellos marcan un gol, nosotros haremos dos”, respondió Eto’o, que tampoco contabiliza ninguna asistencia en lo que va de Liga de Campeones.



Los 16 goles que registra el camerunés este curso, contrastan con los 32 alcanzados en 2004-2005 (cuatro en Europa) o los 32 de 2005-2006 (seis); y por el contrario, son parecidos (13, uno en Europa) a los del curso pasado. Las lesiones han rebajado su agresividad y velocidad, como también le ha pasado a Messi, quien todavía no regatea como acostumbra; y a Henry, que no consigue alcanzar la forma. Al Barcelona le fallan los delanteros.