¡Impresionante!

Después de ser devorado por los Tigres en su anterior aparición, Vicente Padilla se convirtió en una fiera en el montículo, para realizar su mejor actuación de la temporada, una “lechada” 10x0 sobre los Mellizos de Minnesota.



Fue la tercera blanqueada de Padilla en las Grandes Ligas, y primera que consigue desde el 19 de abril de 2003, en plena Semana Santa, cuando tiraba por los Filis y se impuso 4x0 a los Bravos de Atlanta, con pitcheo de 4 hits y 4 ponches.



En el primer tercio de juego y por su actuación anterior, en que soportó 7 carreras en tres entradas, nadie podía predecir lo que ofrecería el nica. Se ansiaba el triunfo, pero nunca un blanqueo, y una joya de pitcheo.



Padilla soportó sencillo de Brendan Harris y golpeó a Justin Morneau en el primer inning, en el que utilizó 24 lanzamientos. Era un preludio de un día tormentoso. Pero sorprendió Vicente al sacar el segundo inning con siete lanzamientos, y aunque utilizó 21 en el tercero, en que tuvo a dos en circulación, en el resto del camino fue el dueño del partido. El máximo de rivales que enfrentó en un inning fue cinco, en tres ocasiones.



Hizo 7 lanzamientos en el cuarto inning, 5 en el quinto, 15 en el sexto, en que le abrieron con dos hits, ocho envíos en el séptimo, 14 en el octavo y 15 en el noveno, para totalizar 121 envíos, de ellos 79 strikes. Él estuvo en la zona de strike, puesto que a 25 de los 34 bateadores que enfrentó les abrió con strike.



Vicente contó con un apoyo extraordinario. En el primer tercio del partido ya ganaba 7x0, y durante el desafío contó con el respaldo de tres jugadas para doble play en los innings 5, 7 y 8; no cometieron error y eso simplificó el partido, además de darle confianza a él y al manager Ron Washington para dejarlo concretar su joya monticular.



Texas lo respaldó con 15 hits. Anotaron tres carreras en el primer inning por jonrón de Milton Bradley, con Michael Young y Josh Hamilton a bordo. Agregó tres en el segundo, por hits empujadores de Ian Kinsler y Michael Young, más fly de sacrificio de Josh Hamilton.



Jason Botts dio la séptima por jonrón en el tercero; para el cuarto lograron dos más por triple empujador de David Murphy, quien fue remolcado por sencillo de Gerald Laird, y para el octavo, Josh Hamilton jonroneó por el right.



Fue la tercera victoria de Padilla contra dos derrotas. Ayer en jornada completa permitió 7 hits, un doble del paracorto Matt Tolbert en el tercer inning; dio dos bases por bolas y ponchó a dos rivales. No necesitó gran poder, pero sí cerebro y localización. Golpeó a Justin Morneau en el primer inning. Su efectividad mejoró a 3.79.



El partido lo perdió Liván Hernández (3-1), quien permitió 7 carreras limpias, 9 hits y dos jonrones en 2.2 innings.



Al menos anoche Ron Washington durmió tranquilo, ya que Padilla volvió a brindársela con esa joya monticular.