Granada es líder

Los Tiburones del Granada recuperaron el liderato del Campeonato de Béisbol de Primera División al dejar en el campo 2x1 al Matagalpa, tras un gran duelo de pitcheo.



Kenly Chang y Armando Hernández se trenzaron en un mano a mano 1x1 durante ocho episodios, en los que dominaron a los reputados bateadores de ambos equipos. Sin embargo, respondió mejor el relevo granadino y el partido se decidió en el noveno episodio.



Matagalpa había tomado la delantera en el cuarto inning por doble empujador de Freddy Chévez, pero dejó las bases llenas, y Granada empató en el quinto por hit empujador de Domingo Álvarez.



Chang, quien manejó muy bien sus cambios de velocidad, llegó a retirar a 14 rivales seguidos después que le anotaron, y Hernández superó dificultades. Ninguno tuvo decisión en el partido.



Matagalpa tuvo la oportunidad de anotar en el noveno inning contra el relevista Esteban Pérez. Stanley Loáisiga abrió con hit. Sacrificaron a Yáder Hodgson, que bateaba de 3-2 y después del ponche a Freddy Chévez, Justo Rivas llegó de emergente y le dieron base intencional. Relevó Róger Marín y dominó a Sergio Mena.



En el cierre, Carlos Pérez, que había relevado a Hernández en el octavo, recibió hit de Lenín Aragón. En su lugar corrió Iván Marín. Janior Montes se sacrificó, y Bayardo Dávila recibió base intencional. Ernesto Garay bateó de emergente por Deivi Centeno, y negoció la base por bolas para llenar la casa. Relevó Álvaro López para enfrentar a Álvaro Hanon, pero Marvin Garay llegó de emergente, y con largo fly de sacrificio al right decidió el partido.



Ganó Róger Marín (2-1) y perdió Carlos Pérez (2-2). En el partido, Juan Oviedo bateó de 4-1, con hit en el octavo inning, y extendió a 17 su racha de juegos bateando de hit, pero su promedio bajó a .492.



Freddy Chévez de 4-1 bajó a .500 empatado con Justo Rivas.



Esteban “encendido”



Esteban Ramírez bateó dos jonrones solitarios y remolcó tres carreras en el nocáut 11x1 en ocho innings del Chinandega sobre Estelí en Chichigalpa. Ramírez bateó de 4-3 y mejoró su promedio de bateo a .566 (30-53), como líder de bateo.



Ganó Norman López (1-0), con relevos de Benjamín Morales, Luis Soto e Isidro Pantoja. Perdió Wilmer Mejía (0-3) que necesitó de cinco relevos.



Chinandega anotó 3 carreras en el primer inning, una en el segundo, 4 en el tercero, una en el cuarto, sexto y octavo innings. Chinandega bateó 12 hits y Estelí 5.



No se realizó el partido Bóer vs. Somos Norte ya que los occidentales tuvieron problemas con el autobús que los trasladaba a la capital.