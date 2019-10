Barre el Masaya

Masaya derrotó ayer 10x4 a Jinotega y 1x0 a Bluefields, convirtiéndose en el único equipo con tres victorias sin derrota en el Nacional de Béisbol Mayor “A” que se juega en Nindirí, Tisma y en La Concha.



En el primer juego Léster Rugama jonroneó por Masaya, y Yorvin Hernández por Jinotega. En el segundo, Orlando Morales se apuntó la blanqueada.



Matagalpa logró su segundo triunfo venciendo 8x7 a Chinandega, mientras Boaco se impuso 8x2 a Madriz.



En Nindirí, Nindirí venció 5x2 a Estelí con jonrón de José Luis Espinales y triunfo de Gustavo González. En el segundo triunfo local, Chontales también está con 2-0, al noquear 10x0 en 8 innings a Nueva Segovia, triunfo que se apuntó José Cruz. Zelaya Central venció 4x2 a Río San Juan.



Managua logró su segundo triunfo en el grupo “C” al vencer 4x1 a Rivas, triunfo que se apuntó Wilber Solís, con jonrón de Elvin Solís. Por Rivas jonroneó Wagner Medina. León derrotó 8x1 a Granada, destacando Álvaro Miranda, quien bateó de 6-4, jonrón y produjo 6 carreras. Carazo venció 5x3 a la RAAN, por los que jonroneó Erick Vílchez. Ganó Osmany Morales.



Hoy, en Nindirí juegan: Estelí con Río San Juan; Zelaya Central con Nueva Segovia; y Chontales con Nindirí, en duelo de invictos. En Tisma, también habrá duelo de invictos entre Masaya y Matagalpa, RAAS vs. Jinotega, Madriz vs. Chinandega, y Boaco tendrá doble juego, primero con Chinandega y luego con Jinotega. En La Concha: Rivas vs. León, Carazo vs. Managua y Granada vs. RAAN.