Miami, Florida---Lleno de ilusiones y con la meta de jugar en el mejor béisbol del mundo, Yunel Escobar decidió unirse a un grupo de 36 personas, de las cuales 6 eran peloteros, para huir de Cuba vía marítima en 2004.



Mientras otros equipos recopilaban toda la información sobre el actual torpedero, los Bravos simplemente le preguntaron a Brayan Peña, quien había crecido en la misma calle que Escobar y jugó con él hasta que decidió desertar en 1999, durante un torneo internacional con la selección cubana.



Todas estas recomendaciones sirvieron para que el equipo de los Bravos de Atlanta lo seleccionara en la segunda ronda del draft de 2005. Este año, con la partida del colombiano Edgar Rentería a los Tigres de Detroit, Yunel se convirtió en el dueño de las paradas cortas de unos de los equipos más tradicionales en las Grandes Ligas.



“Me preparé muy bien con los entrenadores Casanova y Juan Pablo Echevarría durante la temporada muerta. Quería estar en buenas condiciones físicas en los campos de entrenamientos, y poner buenos números desde el inicio de la temporada regular”, señaló Yunel, quien por el esfuerzo realizado está viendo sus frutos.



Actualmente el cubano se encuentra jugando su segunda temporada con los Bravos de Atlanta, quienes al ver la soltura y la amplia cobertura con que jugaba el campo corto, decidieron confiar en las habilidades y virtudes de este joven. Después de tres semanas su promedio de bateo .324, en 18 partidos, sus 3 cuadrangulares y 11 rayitas impulsadas, lo tienen respondiendo a esta confianza.



“Agradezco a Rentería el apoyo que me brindó, su experiencia. La dedicación al entrenar son detalles que me han ayudado a mantenerme en este nivel”, apuntó Escobar. “Agradezco a la organización la confianza que han puesto en mí, y estoy trabajando duro todos los días para no quedar mal”, afirmó el caribeño, quien diariamente recibe consejos del instructor de bateo Terry Pendleton.



Su debut en la gran carpa surgió debido a la lesión del estelar Chipper Jones, al inicio de la campaña pasada. Aprovechando esta oportunidad, Escobar supo responder a la confianza mostrada por el mentor Bobby Cox, desempeñándose con soltura en las posiciones que le asignaran (segunda, tercera y campo corto).



“Con la cantidad de jugadores cubanos actualmente en las organizaciones de Grandes Ligas, pudiéramos representar a nuestro país en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, siempre y cuando se abriera la oportunidad para que los profesionales representemos orgullosamente nuestra bandera, al igual que lo hacen los venezolanos, los dominicanos y mexicanos”, indicó Yunel, digno representante del talento del jugador cubano.



Con su juventud y la ventaja de jugar con su amigo de la infancia, Brayan Peña, desde el mismo primer día inaugural, los tiene disfrutando al máximo cada partido, y ven un sueño cumplido con los Bravos de Atlanta.