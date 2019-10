¿Qué será lo diferente hoy?

dplay@ibw.com.ni



Si ciertamente la reducción de posibilidades multiplica las energías, como decía Napoleón, hoy en Old Trafford quizás podemos ver un gran partido entre el Manchester local y el Barcelona que aterriza con sus tres mosqueteros, Messi, Henry y Eto´o.



Los dos equipos vienen de perder en sus ligas, pero en el vértigo de las exigencias, no hay tiempo para detenerse en ese detalle. Qué importa que un Barcelona desmotivado y cojeante fuese doblegado 2-0 por el Deportivo, en tanto el esfuerzo del Manchester haya sido destrozado por los dos goles de Ballack en la revitalizante victoria del Chelsea por 2-1, afilándose para la batalla de mañana con el Liverpool.



Aturdido por el aislamiento de sus mejores hombres, la falla de un penal por Cristiano Ronaldo y el pobre fútbol que mostró su poderosa escuadra el miércoles pasado frente al Barcelona, el técnico Alex Ferguson advirtió que en Old Trafford, todo sería diferente.



Uno se pregunta: ¿Qué puede ser lo cambiante hoy?, y trata de hacer una revisión de lo que vio y sufrió Ferguson en la primera batalla, cuando su equipo funcionó al revés, y hasta llegó a mostrarse extrañamente desarmado.



No se trata de apagar el fútbol iluminado de Messi, cerrarle los espacios a Henry o anticipar a Eto’o, objetivos siempre latentes cuando se intenta cortar el ímpetu del enemigo, sino de pelear con destreza y bravura cada centímetro en el medio, garantizar el funcionamiento de sus hombres claves, sobre todo de su líder, Cristiano Ronaldo, y por supuesto, fortalecer y flexibilizar la defensa.



Vamos, el Manchester necesita volver a ser el equipo de agresividad sostenida capaz de fabricar consecutivamente posibilidades de gol apretando al adversario, no replegándose falto de profundidad y de ideas, como hace unos días. Ferguson observó cómo Cristiano Ronaldo, muy arriba y muy a la izquierda, se vio cortado en sus proyecciones, pese a su impresionante rapidez, habilidad y olfato, y que tanto Rooney --lastimado y quizás en duda-- como Tévez, no consiguieron las conexiones requeridas.



Cualquier empate que no sea 0-0, elimina al Manchester, así que está más obligado que el Barcelona a tomar riesgos. Los hombres de Rijkaard, olvidados de la Liga, han ofrecido un fútbol vistoso pero extrañando aquella facilidad para concretar que exhibían cuando Ronaldinho movía los hilos en el Paraíso.



Juego tenso, como cualquiera de semifinales, etiquetado como una final adelantada, con el Barcelona confiando en otro accionar intenso y coherente, pero con mayor decisión. Se trata de un pleito entre dos estilistas con suficiente poder en sus nudillos.