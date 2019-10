Sacuden a Argüello

En la peor apertura de la temporada con el Salem, Douglas Argüello permitió seis carreras en dos innings, cuatro de ellas por grand slam de Beau Mills, que precisamente lo sacó de juego, y cargó con el revés de su equipo 10x5 ante Kinston.



Argüello (1-2) permitió dos anotaciones en el arranque del partido, con error, hit, wild pitch y doble remolcador de Nicholas Weglarz.



Pero lo peor estaba por venir. Pese a que el Salem empató 2x2 en el cierre del primero, Douglas admitió dos sencillos y una base que le sirvieron de bandeja a Mills, que conectó el jonrón que puso a Kinston arriba 6x2.



El nica sacó el inning, pero no apareció en el tercero. Su labor fue de cuatro carreras limpias, con cinco hits, entre ellos el primer jonrón que le conectan. Terminó con efectividad de 2.89.



Juan Carlos Ramírez abrió con Wisconsin, y aunque propinó nueve ponches en siete innings, admitió tres carreras limpias, con las que dejó perdido el juego 3x1, pero salió sin decisión en el duelo que ganó 4x3 el West Michigan a su conjunto.



El nica estuvo ganando 1x0 hasta el quinto, cuando había retirado a 12 de los 13 hombres que había enfrentado, pero admitió dos carreras en ese inning y una más en el sexto, mientras en el séptimo volvía a retirar a los tres.



Ramírez (0-1) resume 21.2 innings con nueve limpias que reflejan una efectividad de 3.74. Y muestra una frecuencia extraordinaria de ponches con 22.



La jornada no estuvo del todo mal para los nicas. Everth Cabrera, de los Turistas de Asheville, se fue de 5-2, y alargó a once su racha de juegos disparando de hit, con los últimos cinco partidos disparando dos o más incogibles.



Cabrera se robó su base número 14, se ponchó por vez número 18 en la campaña en la liga Sur Atlántica, aunque mejoró su promedio a .347, mientras los Turistas derrotaban 6x3 al Augusta.





Ganó Mussina

En Grandes Ligas, Mike Mussina (3-3) se apuntó su triunfo número 253 de por vida, para empatar a Carl Hubbell (posición 41), miembro del Salón de la Fama, y los Yanquis le sacaron el mayor provecho a los cinco hits que conectaron, para derrotar 5x2 a los Indios de Cleveland. Mussina toleró dos carreras y siete imparables en cinco episodios, y Mariano Rivera se apuntó su octavo salvado.



Con una labor de seis episodios de tres carreras, Bronson Arroyo (1-3) se apuntó su primera victoria de la campaña, guiando a Cincinnati a un triunfo 4x3 sobre los Cardenales, que no pudieron hacer mucho a pesar del jonrón de Rick Ankiel (5).