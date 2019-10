Tres invictos

Nindirí, Masaya y Managua, líderes de grupo, son los únicos invictos en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor “A”, que ayer realizó su tercera jornada en los municipios de Nindirí, Tisma y La Concha.



Nindirí le quitó el invicto a Chontales, blanqueándolo 6x0, con David Siézar en la colina. Es la tercera victoria de Nindirí en el grupo “A”, con sede en Nindirí. Estelí noqueó 15x0 a Río San Juan y Zelaya Central venció 9x8 a Nueva Segovia.



Masaya venció 5x4 a Matagalpa para su cuarta victoria en el grupo “B” (Tisma), y aventaja por medio juego a Boaco (3-1), quien barrió ayer: venció 10x1 a Chinandega y 9x5 a Jinotega.



Esos perdedores ganaron segundos partidos. Jinotega derrotó 9x5 a la RAAS con jonrones de Yorvin Herrera y Milton Aguilar contra el de Darrel Campbell. Chinandega venció 6x5 a Madriz.



En La Concha, Managua (3-0) derrotó 6x3 a Carazo, con jonrón de Jairo Díaz y triunfo de Omar López. Granada (2-1) venció 8x1 a la RAAN con el segundo jonrón de Julio Chamorro; mientras León (2-1) superó 8x2 a Rivas con jonrones de Jairo Pereira y Cristian Ocampo.



Juegos de hoy:

En Nindirí: Río San Juan vs. Nueva Segovia, Estelí vs. Chontales y Nindirí vs. Zelaya Central.



En Tisma: Madriz vs. RAAS, Matagalpa vs. Boaco y Jinotega, Masaya vs. Chinandega. En La Concha: León vs. RAAN, Rivas vs. Carazo y Managua vs. Granada.