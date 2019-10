Renuncia Pat Riley

MIAMI / AP



La peor temporada de Pat Riley como entrenador en jefe del Heat de Miami será su última.



El miembro del Salón de la Fama renunció a su puesto pero continuará como presidente del equipo. El entrenador asistente Erik Spoelstra, de 37 años, reemplazará a Riley al frente de la banca del Heat, con lo cual se convertirá en el entrenador en jefe más joven al frente de un equipo de la NBA.



Miami concluyó la temporada con la foja más deficiente de la liga (15-67) y, por mucho, la peor en la carrera de 25 años de Riley.



Como presidente Riley continuará supervisando el plan de reconstruir una franquicia que ganó el título hace dos años, después de decidir que la ayudaría mejor laborando exclusivamente desde la administración.



El futuro de Riley era uno de muchos asuntos importantes que aguardaban a Miami al término de la temporada regular. El Heat podría tomar la primera selección del draft, tiene asegurada una selección entre los cuatro primeros escogidos, y seguramente realizará varios movimientos en un esfuerzo por remozar una nómina plagada de lesionados durante toda la campaña.



Al menos que regrese a las duelas --ya lo hizo en una ocasión-- Riley termina su carrera con 1.210 victorias, la tercera mayor cifra en la historia de la NBA, sólo atrás de Lenny Wilkens y Don Nelson. Riley ganó siete campeonatos en total, cinco como entrenador en jefe, uno como asistente y otro como jugador, y este mes recibió los votos necesarios para ingresar al Salón de la Fama clase 2008, lo cual ocurrirá el cinco de septiembre.



El proceso de reconstrucción del equipo será su tarea principal.



Riley esencialmente comenzó ese trabajo en febrero, cuando cambió al descontento Shaquille O'Neal a los Suns de Phoenix. El movimiento no sólo liberó al equipo de un jugador que no quería permanecer en Miami, sino que dio al Heat espacio salarial en la nómina que de otra forma estaría disponible hasta la expiración de su contrato en el 2010.



''Independientemente de que Pat esté entrenando al equipo o no, pienso que todavía tendrá mucho que decir sobre lo que ocurre por aquí'', comentó este mes el alero Shawn Marion, quien fue adquirido en la negociación de O'Neal.



Spoelstra llegó al Heat en 1995 como coordinador de vídeo y fue promovido a entrenador asistente/coordinador de vídeo dos años después. En años recientes, muchos dentro de la organización pensaban que Spoelstra sería la persona que Riley promovería cuando él considerara que era el momento adecuado.



Ese momento llegó el lunes.



''Este juego es ahora para entrenadores jóvenes que estén preparados tecnológicamente, que sean innovadores y traigan nuevas ideas frescas'', dijo Riley. ''Eso es lo que sentimos que obtenemos con Erik Spoelstra. Él es un hombre que nació para ser entrenador'', agregó.