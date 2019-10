dplay@ibw.com.ni



Mientras se reconstruyen, los Tigres de Detroit vencieron anoche a los Yanquis 6x4, en tanto los Indios de Cleveland eran doblegados por Seattle 7x2. Ahora, los calificados previamente fieros rivales por el título del sector central de la Liga Americana se encuentran equilibrados con un balance todavía negativo de 12 y 15, cuando sólo queda una fecha de este terriblemente confuso mes de abril.



¿Será ésta la mejor pelea que veremos en 2008 aún gateando? Frente a Medias Rojas-Yanquis en el Este, separados dos juegos después de la cerradísima victoria de Boston sobre Toronto 1x0 con brillante combinación de pitcheo de Jon Lester y Jonathan Papelbon, y la posible rivalidad Ángeles-Oakland, con el equipo de Vladimir Guerrero un juego atrás en el Oeste antes del enfrentamiento de anoche, es muy temprano para entrar en consideraciones, pero la tentación toma la forma de Celine Dion moviéndose sensualmente en el escenario del Cesar’s Palace en Las Vegas.



Con el zurdo Cliff Lee convertido en el pitcher prohibido, registrando balance de 4-0 y 0.28 en carreras limpias, en espera que tanto C. C. Sabathia y Fausto Carmona regresen al nivel de rendimiento que les permitió ganar y disputar el Cy Young de 2007, los Indios, que acaban de descubrir una gran posibilidad en el muchacho Aaron Laffey, pendientes de conseguir el impacto ofensivo que todos esperamos, deben fajarse con estos Tigres que, inexplicablemente rasurados en el inicio de temporada, tardaron en reagruparse, crecer y rugir como lo están comenzando a hacer, pese a que sus brazos fundamentales como Verlander, Bonderman y Willis continúan en el refrigerador.



El quinto jonrón de Adrián Beltré, quien empujó tres carreras, sobresalió en el ataque de Seattle contra el pitcheo de Cleveland. El derecho Fausto Carmona no fue menos que Carlos Silva, pero la diferencia la establecieron los bullpen.



Los Yanquis, con Jorge Posada ingresando por vez primera a la lista de inhabilitados, y Alex Rodríguez fuera del line-up, vieron naufragar por cuarta vez en seis inicios al joven, todavía verde, Phil Hughes, y cayeron 6x4 ante Detroit, víctimas de los jonrones de Curtis Granderson (3) y Gary Sheffield (2), y Boston frustró un buen pitcheo de Roy Halladay con una carrera impulsada por Kevin Youkilis.



En otros juegos, Cole Hamels, de los Filis, impidió la victoria 350 de Greg Maddux, de los Padres, al imponerse 7x4; el octavo jonrón de Chipper Jones no evitó la derrota de los Bravos ante Washington 6x3; Aubrey Huff, con su quinto vuelacercas ayudó a Baltimore a derrotar a Tampa 7x4, mientras los Dodgers se imponían 7x6 a los alegres y peleadores Marlins de Florida, que tienen excitados a sus seguidores.