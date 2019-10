Fácil para Lakers

AP



En el Oeste, los Hornets y los Lakers resolvieron sus series, y muchos podrían considerarlos favoritos al título, no sólo de su conferencia, sino de la NBA, pues los Celtics, el equipo al que todos los pronósticos parecían apoyar, se está desinflando en la misma primera ronda de los playoffs.



Los Nuggets de Denver le dieron una buena pelea a los Lakers de Los Ángeles. No se rindieron, no desistieron, pero de todas formas perdieron.



Kobe Bryant anotó 14 de sus 31 puntos en los últimos cinco minutos y medio del partido, para darle a los Lakers una victoria de 107-101 y barrerlos en la serie.



''Es increíble'', dijo el entrenador Luke Walton acerca de Bryant, uno de los favoritos a ser reconocido como el Jugador Más Valioso.



“Siempre es reconfortante saber que se tiene al mejor cerrador en el básquetbol. Ellos estaban haciendo muy buenas jugadas, pero Kobe respondió con lo que hacía falta: Increíbles jugadas, robos o disparos inverosímiles como el que hizo sobre Kenyon Martin... Él quería mucho ganar esta noche y seguimos su ejemplo.”



Pau Gasol agregó 21 puntos en la primera barrida realizada por los Lakers en playoffs desde que derrotaron a Nueva Jersey en la final de 2002, la última vez que quedaron como campeones absolutos de la NBA.



También el lunes, Dwight Howard anotó 21 puntos y capturó 21 rebotes, y el Magic de Orlando amarró su boleto al imponerse el lunes por 102-92 a los Raptors de Toronto, para resolver la serie en cinco duelos y avanzar a la segunda ronda de los playoffs, por primera vez en 12 años.



El Magic jugará contra el ganador de la serie entre Detroit y Filadelfia, que está empatada 2-2, en los cuartos de final de la Conferencia del Este.



A los Celtics el lunes les cayó un balde de agua fría. Ha quedado en el olvido cualquier pronóstico de que los Hawks serían barridos, y ahora la serie empatada se trasladará a Boston.



Joe Johnson anotó 35 puntos, incluidos 20 en el último periodo, y los sorprendentes Hawks de Atlanta se recuperaron dos veces de desventajas de al menos 10 puntos, para superar por 97-92 a los Celtics, igualando la serie a dos triunfos por bando.



Johnson rompió su mejor marca de puntos en los playoffs, de 26, cuando jugaba en Phoenix, y Josh Smith añadió 28 unidades y siete tapones. Ray Allen encabezó la ofensiva de los Celtics con 21 puntos.



En un comienzo se pensó que la serie, que confrontaba al primero y al octavo preclasificados de la Conferencia del Este, se resolvería con una barrida a favor de Boston, sobre todo después de que los Celtics ganaron los primeros dos partidos.