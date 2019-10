Managua FC se afianza

El equipo Managua Fútbol Club, que impulsa la Alcaldía de Managua, mantiene firme su ambición de alcanzar la Primera División, y eso lo demostró el domingo, cuando derrotó 3-0 al Deportivo Millar, en Somoto, para afianzarse en el segundo lugar del grupo “A”.



Gerson Debbe, al minuto 36, Jessy López, al 65, y Carlos Zambrana, al 80, fueron los anotadores de los goles del Managua, que acumula 18 puntos, producto de cinco triunfos y tres empates en diez partidos jugados. Anota 23 goles y permite 10.



El UNAN-Managua es el líder del grupo “A”, seguido por el Managua FC, que espera saltar a la siguiente ronda junto con los universitarios, así como el VCP Padilla y Xilotepelt, que son los candidatos a clasificar por el grupo “B”.



El año pasado, el Managua FC perdió la Final de Segunda División contra el Deportivo Ocotal, y en el repechaje no pudo ascender a Primera División, al perder contra el Walter Ferreti.





Exitosa Carrera

Una masiva participación tuvo la “Carrera Popular” celebrada el sábado, como fruto del trabajo en conjunto de la Dirección de Deportes de la Alcaldía de Managua, Almacenes Tropigás y la Federación Nicaragüense de Atletismo.



El recorrido, desde la entrada al hospital La Mascota hasta Almacenes Tropigás Carretera Norte, comprendió 4.5 kilómetros, distancia que completaron los atletas de las categorías Juveniles, Mayores, No Videntes y Sillas de Ruedas. Para los Infantiles, el recorrido fue de 1.5 kilómetros.





Los ganadores por categoría fueron:

Libre Aficionado Masculino (+18 Años): Mario Mena.



Libre Aficionado Femenino (+18 Años): Rafaela Hernández.



Silla de Ruedas Femenino: Lissette González.



Silla de Ruedas Masculino: Reynerio Medina.



No Videntes Femenino: Arlen Hidalgo.



No Videntes Masculino: Juan Pablo García.



Juvenil Masculino (15-18 Años): Ángel Alfaro.



Infantil Masculino (Hasta 14 Años): Álvaro Valle.



Infantil Femenino (Hasta 14 Años): Araxa Escobar.