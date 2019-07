López vs. Ráudez

El duelo entre el debutante Edgard López y el diestro Julio César Ráudez será uno de los atractivos para el desafío entre los Indios del Bóer y los Tiburones del Granada, que se medirán a las dos de la tarde en el estadio “Jackie Robinson”, del Instituto de Deportes.



López y Raudez compitieron y lucieron en la Liga Panameña, y actualmente son figuras importantes en sus clubes, que vienen de perder inesperadamente contra los equipos coleros.



“Al equipo le ha faltado team-work. Estamos en un 80 por ciento de capacidad y por eso nos hemos visto en problemas”, dijo el manager del Bóer, Julio Sánchez, al observar al equipo en el cuarto lugar, pero sin mucha presión de parte del Somos Norte. “Necesitamos anotar una o dos carreras por inning para conseguir nuestro nivel”.



Al incorporarse en la alineación, Edgard López estará defendiendo la tercera base y será el tercer bate, por lo que Danilo Sotelo pasará al quinto turno en el ataque, antes de Sandor Guido. Edgard Montiel, que ha lucido, incluso con el madero, pasará a los jardines.



Ariel Saldaña (4-1) será el abridor de la Tribu si supera un ligero problema de salud, de lo contrario lo haría Romualdo Caballero… Sánchez anunció también que esperan a Luz Portobanco, para el 12 de mayo, con el que buscan mejorar el staff.



Un ausente para el desafío de hoy será Bayardo Dávila, quien el miércoles en el partido contra la Unica en el noveno inning recibió un golpe en el dedo anular de su mano izquierda y se lo fracturó. El manager Hubert Silva anunció que será dado de baja y lo llevarán a Feniba para que comprueben el mal y no haya enredo como el que se le ha querido hacer a Diego Sandino, que el 23 de abril fue impactado en un dedo del pie por un pelotazo bateado por Aníbal Vega, en lo que fue el último out del juego.



En sus últimas cuatro programaciones, el Bóer consigue dos triunfos pírricos, uno por blanqueada 8x0 a la Unica y forfeit ante el Somos Norte. Perdió 10x4 contra Matagalpa, 10x6 contra Chinandega, 6x5 ante Granada y 3x2 frente a Estelí.



Hoy será el cuarto duelo Granada-Bóer y todos los han ganado los Tiburones. El 29 de marzo, Diego Sandino, con jonrones de Jimmy González y Juan Oviedo, ganó 8x2, el 11 de abril, el triunfo fue para Alejandro Noguera 4x2, pese a buen trabajo de Romualdo, y el 23 de abril, los escualos ganaron 6x5, pese a jonrones de Vega y Ramón Flores.



Esta tarde también se producirán los cuartos duelos entre Matagalpa y la Unica, que jugarán a las dos de la tarde en Masaya, y del Somos Norte con Chinandega, que se enfrentan a la una en Somotillo.



Matagalpa ha barrido a la Unica, con pizarras 6x1, 11x1 y 10x2, mientras Chinandega ha peleado fuerte para barrer a sus vecinos 4x2, 6x3 en diez innings y 2x0.



Esteban Ramírez continúa como líder de bateo, con promedio de .571, producto de 32 hits en 56 turnos al bate. Justo Rivas, que no ha alineado en los dos últimos partidos, promedia .500 (27-54) y es máximo jonronero (8) e impulsador (24), seguido de Esteban, que tiene 22. Juan Oviedo batea .470 (31-66) y se espera que recupere su nivel una vez que terminó la presión por la racha. Freddy Chévez batea .462 (24-52).