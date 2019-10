Brasil escogido sede oficial del Mundial 2014

Brasil dio hoy el último paso en la presentación de su candidatura para ser sede de la Copa del Mundo de 2014 prometiendo transformaciones sociales y económicas extraordinarias y "siete años de trabajo y emoción".



La presentación se realizó en la sede principal de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA) en Zúrich y contó con la presencia en la sala del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien quiso dar expreso y explícito apoyo a una candidatura ganada por adelantado.



Ningún otro país se presentó, por lo que el gigante sudamericano será escogido hoy sede oficial del Mundial 2014 tras la reunión del Consejo Ejecutivo de la entidad.



Único en todas las copas



Brasil es la única nación que ha participado en todas las copas mundiales de la FIFA, y también la única que ha ganado la competición en cinco ocasiones (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002).



Pero sólo una vez organizó el Mundial, en 1950, campeonato que además, perdió por 2 a 1 ante Uruguay, derrota conocida como "el maracanazo" y que aún pesa abrumadoramente en el imaginario popular.



Al acto también asistieron el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Celso Amorim, la ministra de Turismo, Marta Suplicy, y el ministro de Deportes, Orlando Silva, además de once gobernadores de estado.



Asimismo, en la ceremonia participaron el futbolista Romario, el seleccionador Carlos Caetano Vledorn Veri "Dunga", el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ricardo Teixeira, y el escritor Paulo Coelho.



Éste prometió que si Brasil obtenía hoy "el galardón" de convertirse en sede, el mundo disfrutaría de "siete años de emoción del pueblo brasileño".



"Van a ver la capacidad de trabajo del pueblo brasileño, la capacidad de ser creativo, de soñar y de despertar la emoción. A partir hoy puedo garantizar que tienen nuestra dedicación, nuestra disciplina, nuestra creatividad y nuestra emoción", aseveró el literato.



Para asegurar esa emoción, Coelho dijo: "He visto varias veces a la gente hablando cinco horas sobre fútbol, pero no cinco horas hablando de sexo. Sólo digo eso, no afirmo cuál es mejor".



La misma emoción transmitió Teixeira, quien se dedicó a explicar las transformaciones socio-económicas que la organización de la Copa del Mundo reportará para el país.



En la presentación en vídeo de la candidatura, el locutor dijo que la inversión anual durante los primeros tres años alcanzará los 60 mil millones de dólares, y que la mayoría de los cuales serán dedicados a la creación de infraestructuras y a la construcción y remodelación de estadios.



"Una de las normas será la construcción en cada estadio de una escuela y de un centro de salud", dijo el presidente de la CBF, quien prometió "total transparencia en la transferencia de recursos". Teixeira insistió en que "hoy es un día de gran alegría y gran esperanza para Brasil".



Otro de los aspectos más destacados de la presentación fue el hecho de que Brasil se compromete a que el Mundial será un evento ambientalmente sostenible, dado que pretenden que las emisiones de dióxido de carbono sean "cero" gracias a la actuación de la selva amazónica.



Sostenibilidad del plantea



"Tenemos 150 millones cuadrados de hectáreas de selva tropical en la Amazonia, lo que representa cuatro veces el tamaño de Alemania. La Copa será el primer megaevento mundial entorno a la sostenibilidad del plantea", dijo el gobernador del estado de Amazonia.



Por su parte, el ministro de deportes, destacó que el fútbol forma parte de la cultura brasileña, pero especificó que organizar la Copa será "una tarea más que un regalo". Y prometió, como dice el tópico, "que la Copa del Mundo del 2014 en Brasil será la mejor del mundo".