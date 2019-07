Huele a barrida

MADRID / AFP



El brasileño Ronaldinho, el portugués Deco o el francés Thierry Henry son algunos de los muchos jugadores que previsiblemente abandonarán las filas del FC Barcelona al término de una temporada 2007-2008 muy decepcionante, según la prensa y los círculos especializados españoles.



Txiki Begiristain, el director deportivo del club que el martes fue eliminado en semifinales de la Liga de Campeones por el Manchester United, admitió que se prevé “un cambio importante” para paliar las “carencias del equipo”.



El Barça, que el próximo miércoles visita al casi campeón Real Madrid en el Santiago Bernabéu, es sólo tercero en la liga española, cuando quedan cuatro jornadas para el final, a buena distancia de su archirrival, y no tiene asegurado el segundo puesto, de clasificación automática para la Liga de Campeones.



Según el diario deportivo AS del jueves, se está estudiando una “lista negra” de jugadores que podrían irse, encabezada por el delantero brasileño Ronaldinho, bajo de forma, y por el francés Thierry Henry, decepcionante en su primera temporada.



Entre los demás jugadores amenazados figuran el centrocampista portugués Deco y el brasileño Edmilson, así como los defensas italiano Gianluca Zambrotta, francés Lilian Thuram y mexicano Rafael Márquez.



A todas esas bajas podría sumarse la del entrenador holandés Franck Rijkaard, acusado por los medios de comunicación de no haber sabido gestionar un equipo de estrellas que lleva dos años sin ganar nada.



Begiristain puntualizó que el plan de renovación ya está “preparado” y que será anunciado al finalizar la temporada. “Necesitamos jugadores preparados, consolidados y fuertes”, capaces de reaccionar “en los momentos difíciles”, agregó.



Según la prensa catalana, el Barça quiere reconstruir su plantilla en torno a dos jóvenes delanteros, el argentino Lionel Messi y el español Bojan Krkic, e incorporando al atacante francés del Lyon Karim Benzema, al defensa brasileño del Sevilla Dani Alves y al defensa alemán del Bayern Philip Lahm.



El nombre del ex jugador del Barça Josep Guardiola suena como posible sustituto de Rijkaard, junto a los del portugués José Mourinho y el español Rafael Benítez, técnico del Liverpool.