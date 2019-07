Velada para lucirse

Moisés “La Cobra” Castro y Gonzalo Munguía llevarán la pelea estelar de la velada de hoy (7:00 p.m.), organizada por Prodesa, en el Casino Pharaohs, pero varios combates captarán la atención de los aficionados que lleguen ansiosos por ver buen boxeo.



Esta noche debutará una promesa como René Alvarado. Nerys Espinoza (111 libras) busca un triunfo ante Óscar Murillo (114), previo a su pelea en Estados Unidos. Daniel “General” Díaz promete noquear a Roberto “Chucky” Bonilla y buscar el mismo rumbo que Nerys. Asimismo, estarán presentándose otros valores, como Yáder Escobar vs. Giovanny Rayo.



Eso sin contar la reyerta entre el colombiano Jorge Ortiz (146 libras) y el mexicano Miguel Vásquez (144.5), además del venezolano Pablo Vásquez (149.5) contra Pedro Mejía (147).



Se trata de una velada sin estrellas entre los estelaristas, pero será el momento idóneo para que cada uno de los boxeadores luzca lo mejor de su talento.



La única pelea que se cayó fue la de Leonardo González, quien llegó en 140.5 libras, sobre 129.5 que dio su rival Mathias García.



Castro es uno de los que más responsabilidad tendrá sobre el ring, no sólo por ser estelar, sino también por los pobres resultados que ha ofrecido en sus últimas seis peleas.



“Sé que no estoy en mi mejor momento, pero me inspiró estar de estelar y me preparé para ganar de cualquier manera. No importa que Gonzalo diga que me va a ganar, la verdad la voy a decir en el ring”, advirtió “La Cobra” luego de pesar 127.5 libras. Murguía paró la báscula en 127.



Serán diez peleas que ofrecerán mucha adrenalina.