Sorpresa de abril

Para EL NUEVO DIARIO

Miami, Florida



Vamos a ser realistas. Cuando la temporada de béisbol finalice, el equipo de los Florida Marlins no va a estar en la posición que se encuentran el día de hoy, en el tope de la división este de la Liga Nacional.



Pero si nos gusta ser fantasiosos, éstos muchachos de Miami estarían dando quizás la sorpresa más grande al finalizar la jornada.



Se pronosticó que los Mets de Nueva York dominarían desde el principio hasta el fin esta división con la adquisición del venezolano Johan Santana, dos veces ganador del premio Cy Young en el joven circuito, y con Pedro Martínez, quien ha ganado en tres ocasiones este premio, pero la mala suerte los tiene lidiando con las lesiones y han tenido que emplearse a fondo día a día para alcanzar a los peces, que están escapados en este primer mes de actividad.



Lo cierto es que los dirigidos por Fredi González se encuentran disfrutando cada partido. La alegría contagiosa dentro del equipo, el oportuno bateo de estos jóvenes los tiene como el mejor segundo equipo con la mayor cantidad de cuadrangulares (36), solamente superados por los Filis de Filadelfia (40).



Pero a todo lo positivo de este mes hay que agregarle el espectacular arranque del dominicano Hanley Ramírez, quien pese a su corta edad está asumiendo el papel de líder, después de la partida de Miguel Cabrera, sus ocho jonrones, sus 18 carreras impulsadas y sus nueves bases robadas han ayudado mucho para estar en la cúspide.



La madurez que Scott Olsen ha demostrado en los partidos lanzados, el aporte de Mark Hendrickson (4-1) y la solidez con que el bullpen ha respondido a las exigencias de González son los otros factores de por qué todos están hablando de este equipo.



En lo que no han mejorado los peces es en la defensiva, han cometido 25 pifias superados por Pittsburgh (29) y los Vigilantes de Texas (27), aunque una de las prioridades ordenadas por el dirigente Fredi González es trabajar extra en este reglón.



Muchos se asombran de la ubicación de los Marlins en este primer mes de actividad, por ser la nómina salarial más baja entre todos los equipos de las Grandes Ligas, pero lo cierto es que les están dando una lección a todos los dueños de equipos, porque el dinero no lo es todo en este deportes.