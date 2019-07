Johnny Tapia sigue

NotiFight.com



El ex-cinco veces campeón del mundo, Johnny Tapia de Albuquerque, N.M., inicia lo que promete será su última --y exitosa--

vuelta al ring cuando se enfrente al veterano Pedro Rincón, este viernes 2 de mayo en El Paso, Texas.



“Regreso para ganar un título en las 122 libras”, dijo Tapia. “Gané títulos en las 115, 118 y 126, pero no en las 122”.



La pelea a 10 asaltos ante Rincón será la primera para Tapia en 14 meses y sólo su segunda en los últimos 31 meses y medio.



Tapia nunca peleó por el título de las 122 libras, subiendo directo de gallo a pluma entre 2000 y 2002.



Tapia intentó el título en las 122 libras en 2005. Ganó sus dos primeras peleas, luego fue sorprendido. “No me gusta lo que pasó; no me gustó la manera en que eso terminó”, dijo Tapia. “Tengo que intentarlo una vez más. Sé que aún tengo grandes cosas por delante”. Debido a sus 41 años, Tapia, quien posee récord de 56-5-2 con 28 nocauts, sabe que no puede escoger a sus competidores en su camino a una oportunidad al título. “Rincón es difícil, pero eso no importa”, dijo Tapia, quien es un ex campeón peso pluma de la FIB, peso gallo de la AMB, junior gallo de la FIB.



“Tengo que mantenerme ocupado y seguir ganando si quiero ese último título”. Rincón, un fuerte pegador de 33 años, oriundo de Colombia, y quien reside ahora en Miami, Florida, tiene record de 30-14-2 con 25 nocauts y tiene una victoria sobre el ex campeón AMB de los moscas y junior mosca de la FIB, Mauricio Pastrana.



La cartilla de seis peleas tendrá lugar en el El Paso County Coliseum.