Por el banderín

En un cierre electrizante que hizo vibrar los cimientos del estadio “Bayardo Reyes”, el equipo de Nindirí dejó en el campo a Estelí 5x4 y disputará la gran final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor “A” contra el equipo de Managua, que no tuvo piedad ante el pitcheo de Matagalpa, al que noqueó 12x0.



El triunfo de Nindirí fue espectacular… A lo largo del partido eran dominados por Justo Pérez, quien lanzaba para tres hits y seis ponches en siete innings, y dejó el juego ganado 4x2. Estelí anotó dos carreras en el primer inning, una en el cuarto y otra en el séptimo, Nindirí anotó una en el cuarto y otra en el quinto.



Una base por bolas en el octavo inning decretó la salida de Justo. Relevó Jaime Pérez, quien no pudo evitar la tercera carrera y a final fue el perdedor, por la rebelión del Nindirí.



Después de que Estelí dejó las bases llenas en el noveno inning, ganando por la mínima, en el cierre de esa entrada se quedaron a un out de ir a la final, cuando los errores los traicionaron… Con un out, José María Pérez se embasó por error del short, se estafó segunda base y avanzó a tercera por rola del emergente Luis Orozco. Félix Murillo, con sencillo al right, dio el empate a cuatro carreras, se robó segunda y anotó la del triunfo cuando el paracorto José Vanegas no pudo controlar la pelota bateada por José Vanegas y que le rebotó en el hombro, saltando hacia el left field.



Ganó Víctor Rivera, que sólo sacó un out en el noveno. Abrió David Siézar, que tiró seis innings, y lo relevaron Pedro y Byron Moraga. Perdió Jaime Pérez, que relevó a Justo, y cerró Yáder Herrera.



En el otro juego de semifinal, Managua descargó 15 hits, entre ellos jonrón de Wilber Morales y el bateo fluido de Carlos Avilés, que se fue de 4-4, para noquear en siete entradas 12x0 a Matagalpa.



La victoria fue para Francisco García, que en seis innings tiró pelota de cuatro hits, tres ponches y dos boletos. Perdió Harvin Matamoros, que en 1.2 innings permitió cuatro carreras. Lo relevaron Iván Zelaya, Orlando Matus, Harold Martínez y Francisco Orozco.



El Nacional Mayor “A” concluye hoy en Nindirí. A las 10 de la mañana, Matagalpa y Estelí estarán disputando el segundo lugar, y a la una de la tarde, Managua y Nindirí harán el juego final del campeonato. Los dos equipos clasificaron de diferente manera, pero hoy es el juego del todo por el todo.