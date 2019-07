Campuzano le dice adiós al motocross

Pedro Campuzano, el mejor corredor de motocross que ha tenido esta disciplina desde sus inicios, en 1968, ganador de ocho títulos nacionales, siete de ellos en forma consecutiva --único caso en la historia--, le dice adiós al motocross. Deja la especialidad, no por falta de condiciones, sino por factores extradeportivos.



El incidente de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Motocross 2008, en la pista ubicada en el centro turístico de Granada, fue la gota que rebalsó la paciencia del intrépido corredor, que ganó todos sus títulos corriendo para Casa Pellas, distribuidor de Yamaha.



“Mi retiro del motocross, es definitivo, no hay tal que sea para este año. De hecho, la venía pensando, pero los problemas que tuve en las dos fechas con otros corredores me obligaron a tomar esta decisión. Agradezco al motocross por haberme dado el nombre y la popularidad que tengo; no voy resentido con nadie, a pesar de que siempre fui maltratado por todas las directivas que ha tenido Conimoto”, comentó irónicamente el piloto.



“La verdad es que lo que estoy haciendo es cambiar de disciplina, debido a que me dedicaré a correr en motovelocidad, y gracias a mis patrocinadores, Casa Pellas, que me seguirán apoyando, el ingeniero Danilo Chamorro y don Silvio Pellas, me dijeron que apoyaban y respetan la decisión que tomé y que no me preocupe, porque siempre tendré el apoyo de su parte”.



“En motocross siempre tuve todo en contra, no sólo tenía que bregar con los pilotos, sino también con algunos directivos. Pero seguí el consejo de mi papá, que me dijo un día que para no tener problemas tenía que ganar las carreras por nocaut, porque te aseguro me hubieran quitado el título en la mesa”.



“No hicimos una carta formal a la directiva de Conimoto, pero en la reunión del lunes les hicimos saber la decisión, la que fue aceptada sin pretextos. Campuzano seguirá corriendo pero en velocidad, en la modalidad de súper moto. Ya le viene la moto, y él será la principal figura en los eventos que organiza Yamaha”, dijo Mariano López, el team-manager del piloto.



El retiro del motocross no sólo es de Campuzano, sino del equipo Casa Pellas-Yamaha, que tenía también a Roland Martínez.