Ocotal, amenazado

El equipo de Mario Alfaro, Deportivo Ocotal, pone en juego la segunda plaza hoy ante el “temible” Real Estelí, que llega al estadio Roy Fernández en busca de ajustar cuentas y darle el medio vuelto a los ocotaleños, en vista de la vergüenza que pasaron al ser vencidos 3-0 en el Independencia en la primera vuelta.



Ocotal, que comparte la segunda posición con Walter Ferreti, recibirá a Real Estelí en el partido más emocionante de la jornada 14 del Clausura 2008.



Ocotal, 26 puntos, afrontará este duelo con el cuchillo entre los dientes por la terrible presión que tendrá que superar en la tabla general de la campaña donde no está tranquilo. Por ello el entrenador Mario Alfaro no va a guardar a ningún jugador en este decisivo partido ante Estelí.



Estelí, con 23 unidades, será un rival muy exigente, ya que llega al duelo con el deseo de sacarse la espina clavada en el corazón y en estas circunstancias suele hacerse muy fuerte y prácticamente no pierde puntos.



Ferreti y San Marcos se enfrentarán a partir de las tres de la tarde en el estadio olímpico del IND con gran necesidad de puntos. Los rojinegros han conseguido un gran rendimiento pensando en la candente semifinal del Clausura. En su impulso han ganado dos partidos consecutivos, uno de ellos ante un rival que pelea también en busca de asegurar un boleto a la semifinal, y otro que lucha por la permanencia en Primera División.



Ferreti, que comparte la posición con Ocotal, con 26 puntos, afronta un duelo en casa ante un débil San Marcos que se presta a servir de buen escalón para las pretensiones ferretistas en casa. Ahora debe aprovechar que se “gemelo” tiene duro compromiso con Estelí.



Omar Zambrana, entrenador rojinegro, sólo mantiene la duda de la pareja de medios centros para el once ante San Marcos. Miguel Masis parece fijo en esa posición, por lo que el otro puesto será para Lucas Piccinini, titular el pasado domingo ante América, o el capitalino Óscar Blanco.



San Marcos, por su parte, viaja a Managua en busca de una sorpresa ante Ferreti que le permita seguir con sus opciones de permanencia en la categoría, pese a que acude a este encuentro diezmado por las bajas en todas sus líneas.



Deportivo América (17), que está en zona de promoción, irá por la recuperación cuando se enfrente hoy a partir de las once de la mañana en el estadio Glorias Costeñas, con un irregular Bluefields (13), que viene de ser goleado 6-2 por Real Estelí.



El equipo americanista, que ante Ferreti perdió por goleada 4-0, hará variantes para este duelo debido a que estos son los encuentros que no debe perder para evitar jugarse la permanencia por la vía de la repesca.



Bluefields un poco más tranquilo por su ubicación en la tabla no debe dar tregua al rival que llega a puerto con la misión de vencer para vivir.



Masatepe, el equipo que dio la sorpresa el domingo pasado al derrotar a Diriangén y que centra sus miras en la permanencia en el máximo nivel, recibe en el estadio de Diriamba a Real Madriz, que también sorprendió a Ocotal, un equipo que no reserva efectivos pensando en el determinante compromiso contra de hoy. El compromiso empezará a las tres de la tarde.