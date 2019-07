¿Calzaghe o Pacquiao?

Deportes ESPN

Floyd Mayweather permanece como el mejor peleador en el repaso de todas las categorías mientras el británico Joe Calzaghe y el filipino Manny Pacquiao abren espacio a una fuerte polémica como retadores, en busca de la posición número dos. Aquí está nuestra selección:



1. Floyd Mayweather Jr. (39-0, 25KOs)

Campeón del peso Welter



Golpes acertados: Hace al menos un par de semanas

que no lo escuchamos jactarse de ser el mejor boxeador de todos los tiempos. ¿Crees que es posible que pasen

otras más?



Golpes errados: En lugar de una inútil revancha/negocio con Oscar de la Hoya en septiembre, Mayweather debería estar enfocado en luchar a fin de año contra el ganador del combate entre Miguel Cotto y Antonio Margarito, que se llevará a cabo en julio. Ésa es la pelea que los aficionados y los medios realmente quieren ver.





2. Joe Calzaghe (45-0, 32 KOs)

Campeón peso semipesado y supermediano



Golpes acertados: A pesar de no haber tenido la mejor noche, Calzaghe llegó con éxito a los EU y venció al rudo Bernard Hopkins para quedarse con el título mundial en peso semipesado tras superar adversidades, como un derribo en primera ronda, y dominar hacia el final.





Golpes errados: Muchos de los que rodeaban el ring, incluyendo uno de los jueces oficiales, creyeron que Hopkins merecía una victoria de un punto. Los golpes de Calzaghe no fueron definidos y en general fueron bastante abiertos. ¿Qué ha pasado con el preciso boxeador que hemos visto por tantos años?



3. Manny Pacquiao (46-3-2, 34 KOs)

Campeón peso ligero junior



Golpes acertados: El Sr. Entretenimiento no sólo es un magnífico boxeador, sino que siempre protagoniza peleas entretenidas. Rápido --¿Puedes nombrar una pelea de Pacquiao que haya sido aburrida? Me parecía. Su desafío ante el titular en peso liviano David Díaz, el 28 de junio, promete ser otro combate divertido.





Golpes errados: No hay nada malo con que Pacquiao suba de peso para desafiar a Díaz por un cinturón en peso liviano, pero vamos. Todos queremos ver una tercera pelea con Márquez.





4. Juan Manuel Márquez (48-4-1, 35 KOs)

Peso ligero junior



Golpes acertados: Aunque terminó con una marca

de 0-1-1 ante Pacquiao en dos peleas espectaculares, bien puedes discutir que Márquez merecía ganar las dos

decisiones, a pesar de haber sido derribado cuatro veces en los dos combates. Las peleas fueron tan buenas que un tercer capítulo es inevitable, y eso es bueno para los aficionados del boxeo.





Golpes errados: Ahora que Pacquiao subirá a peso liviano para pelear en junio y que no está comprometido a una tercera pelea con Márquez este año, podría pasar bastante tiempo hasta que vuelvan a encontrarse.





5. Miguel Cotto (32-0, 25 KOs)

Campeón del peso welter



Golpes acertados: Destrozó a Alfonso Gómez, estrella

de “Contender”, en el quinto round con un desempeño impecable, y así preparó el escenario para lo que

podría llegar a ser la pelea del año: un combate ante

Antonio Margarito el 26 de julio. Esperamos con ansias ese evento.





Golpes errados: Cotto es demasiado respetuoso. Por una vez, sería bueno escucharlo gritándole con autoridad a Mayweather, en vez de ser tan buen tipo.





6. Bernard Hopkins (48-5-1, 32 KOs)

Peso semipesado



Golpes acertados: Arrancó muy fuerte ante Calzaghe, lo derribó en el primer round y lo acosó durante la primera mitad de la pelea. A pesar de varias agarradas y un claro desvanecimiento hacia el final, muchos creyeron que había hecho lo suficiente para ganar.





Golpes errados: Hopkins tuvo una noche negativa. Se agarró y abrazó más que nunca, e intentó repeler a Calzaghe. Obviamente estaba intentado engañar al réferi Joe Cortés para que le diera un tiempo fuera y le quitara un punto a su rival tras un golpe bajo en el décimo round que no fue tan duro como Hopkins, quien se merece un Oscar, lo hizo parecer.





7. Kelly Pavlik (33-0, 29 nocauts)

Campeón peso mediano



Golpes acertados: Uno de los jóvenes boxeadores más brillantes del deporte tiene varias potenciales peleas muy interesantes en el futuro, especialmente cuando suba a súper mediano o incluso semipesado. Sin embargo, antes de que eso suceda, el promotor Bob Arum está hablando sobre un combate con el titular Arthur Abraham en diciembre o a principios del año próximo.





Golpes errados: Pavlik debe defender ante un adversario de poco mérito, Gary Lockett, el 7 de junio. Pocos tienen buenas expectativas del combate. No ayuda mucho el hecho que Arum ya esté planeando una pelea para septiembre ante Marco Antonio Rubio, otro púgil de calidad dudosa.





8. Israel Vásquez (43-4, 32 KOs)

Campeón peso pluma junior



Golpes acertados: Su emocionante trilogía con Rafael Márquez fue tan sensacional que Showtime, encargada de transmitir los tres combates, está produciendo un documental de la inolvidable serie. Se lo merece, y estoy ansioso por verlo.





Golpes errados: Sería comprensible que Vázquez optara por tomar otra pelea a fin de año en lugar de un cuarto encuentro con Márquez, pero sería decepcionante. ¿Con quién más puede recaudar a lo grande?



9. Rafael Márquez (37-5, 33 KOs)

Peso pluma junior



Golpes acertados: Seguro, Márquez perdió su segundo y tercer combate ante Vázquez, pero eso de ninguna manera disminuye las expectativas sobre un cuarto encuentro. Si ganó o perdió no es importante. Por el modo en que peleó durante los épicos 25 rounds, Márquez nunca será olvidado.





Golpes errados: Si hay un cuarto capítulo, y Márquez llega a perder, esperemos que no se presente a la conferencia de prensa posterior al combate para que nadie tenga que escucharlo a él y sus colaboradores quejándose de haber sido estafados. Protestaron por la razonable detención en la segunda pelea y lloriquearon por la decisión de la tercera, que fue muy acertada.





10. Winky Wright (51-4-1, 25 KOs)

Peso mediano



Golpes acertados: ¿Alguien tiene alguna idea?



Golpes errados: Wright no pelea desde que perdió una competitiva decisión ante Hopkins el verano pasado y no tiene combates importantes en el futuro cercano. Torpedeó su propia carrera con sus extravagantes exigencias financieras. Debería haber aceptado esa revancha por 5 millones de dólares ante Jermain Taylor en su momento.



Los próximos diez: Shane Mosley, Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Ivan Calderon, Jermain Taylor, Chris John, Antonio Margarito, Joan Guzman, Nate Campbell, Juan Díaz.