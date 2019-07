Goleó el Manchester

LONDRES / EFE



A falta de sólo una jornada para concluir la temporada, el Manchester United, de Alex Ferguson, con su escuadra minada a diez ante la expulsión de Luis Nani, dio ayer en el Old Trafford un paso de gigante hacia el título tras golear por 4-1 al West Ham United. En un día importantísimo para el Fulham, que abandonó la zona de descenso con su 2-0 ante el Birmingham.



La formación que dirige el escocés Alex Ferguson, finalista de la UEFA Champions League junto al Chelsea, desplegó en casa un juego sin fisuras frente a un plantel visiblemente inferior.



“Ha sido un día genial para nosotros y tenemos ahora una gran ocasión”, señaló el míster escocés tras cumplir el objetivo. Ferguson se mostró muy satisfecho con la actitud demostrada por sus nombres en casa y con cómo reaccionó el equipo tras la expulsión del portugués Nani. Sobre ese jugador, el técnico estuvo de acuerdo con la decisión adoptada por el colegiado, “ya que (Nani) mostró algo de inmadurez”.



La victoria, el próximo fin de semana, ante el Wigan o cualquier descuido del Chelsea, el otro aspirante al título en la Premier League, asegurará este campeonato a los Diablos Rojos, a punto de rozar el trofeo. “Aún no hemos ganado nada, pero podríamos ganar la Liga la próxima semana”, indicó el entrenador del United.



El portugués Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la Premier, fue el encargado de abrir el marcador en el minuto tres, con un derechazo letal a pase del meta holandés Edwin Van der Sar, con el que el extremo luso desnivelaba el marcador. Fue también Ronaldo el hombre que arremetía contra la meta del West Ham para engordar la ventaja del United con otro tiro a puerta asistido por el inglés Owen Hargreaves desde la banda derecha. Con los de este sábado, el extremo acumula 40 goles esta temporada.



Sin perder la posesión, el United no dejaba de hacer daño a la defensa del once londinense, a la que doblegó de nuevo gracias, esta vez, a una acción del argentino Carlos Tévez, que perforó la portería de su rival con un centro desde la izquierda, a pase del portugués Ronaldo.



Sobrecogidos por el potencial ofensivo de la escuadra de Sir Alex Ferguson, dispuesta a no hacer concesiones y con las miras puestas en el trofeo, los Hammers lograron, sin embargo, burlar los feudos de Van Der Sar, con una jugada de Dean Ashton instantes después, desde el centro del área de penal.



El once anfitrión sufrió un fuerte revés en el minuto 36 del partido cuando el árbitro decretó la expulsión del jugador luso Luis Nani por “conducta violenta”, reduciendo a diez la formación de Ferguson. Sin embargo, la inferioridad numérica no hizo mella en la arrolladora fuerza del Manchester, que siguió infligiendo miseria su ventaja con otro tanto de Michael Carrick.



Con la victoria lograda el sábado en el Teatro de los Sueños, el United suma 84 puntos, 3 más que el Chelsea, que tendrá que esperar hasta el lunes para disputar su compromiso de la 37a. jornada de la Liga ante el Newcastle United.