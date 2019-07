¿Podrá salir a flote Ronaldo?

ESPN Deportes

BUENOS AIRES



Pobre Ronaldo. ¿Pobre? ¿Por qué?

El asunto de los travestís puede acabar con su carrera.



Amigo, ¿los asuntos de travestís ni siquiera acaban con un matrimonio y usted teme que acabe con una carrera? Quédese tranquilo.





¿Pero qué dice?

El mismo Ronaldo teme que eso ocurra. Ronaldo lo que quiere es terminar con este asunto. Y dice eso para que no lo molesten más.





¿Le parece?

Vayamos por partes: ¿usted sabe con certeza lo que ocurrió?



Creo que sí, ¿pero cuál es su versión?

Ronaldo acude al Maracaná a ver el partido FlamengoBotafogo. Sale, y como cualquier hijo de vecino, va a una discoteca.



Allí conoce a una tal Andréia Albertini, a la que, convencido de que se trata de una prostituta, le pide que lo acompañe al hotel.



Como se siente con energías y no quiere desperdiciarlas en un sueño inútil, le pide a Andréia que llame a un par de amigas. Pero en determinado momento, vaya uno a saber cómo (seguramente estuvo bebiendo en la discoteca, es decir que no veía con claridad) advierte algo que antes se le había escapado...