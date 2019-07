Marín, decisivo

Para Iván Marín, short stop del Granada, ayer fue el mejor día en su corta travesía en el béisbol de Primera División.



Marín dio el primer jonrón de su carrera, remolcador de tres carreras para darle la ventaja 3x2 al Granada sobre Chinandega en el tercero.



Sin embargo, los occidentales volvieron a retomar el partido y cuando estaban a punto de ganar los Tiburones empataron 5x5 en el noveno. Así se alargó el duelo hasta que Marín, una jugada de squezze play, anotando con bases llenas en el inning once, cuando los Tiburones dejaron tendidos 6x5 a los occidentales en el Estadio “Flor de Caña”.



José Luis Sáenz se llevó la victoria por los sultanecos en relevo de 2.2 entradas, mientras Benjamín Morales fue el derrotado, tirando 0.2 episodios pero no pudo sacar out en el once, donde él sólo se “mató” permitiendo hit, dos toques de sacrificios que no supo resolver y un tercero de Yáder Vélez, con las bases repletas, que dio el triunfo al Granada.



Con esa victoria Granada se ubicó a medio juego del Matagalpa que se mantiene como líder del Campeonato de Primera División, aprovechando que los norteños no jugaron ayer.



Esteban Ramírez se fue de 3-1 y se mantuvo de líder de los bateadores con .538 de average.



En el Estadio del IND, el Bóer tuvo que sufrir un poco para vencer 12x4 a la Unica, que batalló hasta el cuarto inning cuando se acercó de 5x0 que perdía, hasta un 5x3.



Pero los capitalinos, que le anotaron cinco veces en el primero al derrotado, Alexis Aburto, hicieron una en el quinto, dos en el sexto, igual que en el séptimo y cerraron con tres en el octavo. Ganó Manuel Pineda en relevo del abridor Norman López, que tiró 4.1 episodios con tres carreras limpias.



Edgard López bateó sus dos primeros imparables con el Bóer, ambos dobletes, mientras Sandor Guido lo hacía de 3-3 con otros dos dobles, Edgard Montiel se fue de 4-3 y Mario Holmann aunque falló una vez, recibió cuatro boletos.



En Estelí, Somos-Norte derrotó 12x9 al Estelí, que estuvo a punto de ser noqueado pero un rally de ocho en el sexto y en el que dejó las bases llenas, lo metió en el partido.



Se llevó el triunfo Juan Carlos Solórzano, con labor de 5.1 entradas. Perdió Wilber Mejía, que sólo logró sacar un out abriendo el juego.