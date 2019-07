Un triunfo sin brillo

No siempre los mejores trabajos son bien recompensados.



Ayer, mientras Gonzalo López ofrecía una pobre actuación de cinco innings con seis carreras con los Pelícanos de Playa Myrtle para llevarse su primera victoria, Juan Carlos Ramírez, con el Wisconsin, lanzó para cuatro anotaciones en 6.1 episodios, con nueve ponches, y sufrió su segundo revés de la campaña.



La diferencia fue que López siempre tuvo el respaldo ofensivo de los Pelícanos, que le dieron una ventaja de 3x0 antes que subiera a loma, pero al nica el Salem le anotó dos en el cierre del primero y una más en el cuarto para empatar 3x3.



Su equipo hizo dos más en el quinto, sin embargo Gonzalo permitió tres carreras en la baja de ese innings, para dejar el perdiendo el juego 6x5. Pero tuvo suerte y los Pelícanos hicieron tres más en el sexto y el Salem, que ya no pudo reaccionar, cayó 10x6.



López quedó con balance de 1-2 y efectividad de 5.86, con 18 carreras limpias, en 27.2 innings.



Ramírez (0-2) no tuvo ese mismo respaldo y con cuatro carreras, siete hits y nueve ponches propinados para llegar a 31 en 28 entradas, cargó con el revés en el partido que perdió el Wisnconsin 4x2 ante el Great Lakes. Su efectividad quedó en 4.18. Ronald Garth estuvo en la banca con el Wisconsin.