Rivera no cede nada

Después de trabajar 13 entradas en 12 cierres de juego, el relevista panameño de 39 años, Mariano Rivera, permite apenas cuatro hits y no cede carrera ni limpia ni sucia a ningún equipo, con ocho salvamentos en igual número de posibilidades.



Ayer, Rivera completó un pitcheo iniciado por Darrel Rasner, llamado de Triple A con balance de 4-0 y 0.87 en efectividad, en reemplazo del lastimado Phil Hughes. En su primer trabajo de 2008 en la gran carpa, Rasner caminó seis entradas admitiendo dos carreras limpias, mientras los Yanquis con cuatro hits de Derek Jeter y jonrones de Melky Cabrera y Robinson Cano, derrotaban 8-2 a los Marineros, fijando su balance en 17-6, a tres juegos de Boston.



Mientras Rivera volvía a cerrar puertas, los Medias Rojas con pitcheo de Jon Lester (2-2), el noveno salvamento de Jonathan Papelbon y el tercer jonrón de Kevin Youkilis, se impusieron 7-3 a los Rays de Tampa, que utilizaron a Scott Kazmir. Los Tigres, víctimas del rescate 11 de Joe Nathan, cayeron ante Minnesota 7 por 6, en tanto los Indios de Cleveland fueron vencidos 2-0 por Kansas City, dominados por Gil Meche (4-2).



Texas fue vencido por Oakland 3-1, con los Angelinos superando 6-5 a Baltimore con una excelente combinación de esfuerzos, Joe Saunders con su sexta victoria sin derrota y Francisco Rodríguez apuntándose su 13 salvamento. Roy Halladay (3-4) superó a José Ariel Contreras (2-3) y los Azulejos triunfaron sobre los Medias Blancas 4-3.



Los Mets no pudieron respaldar al zurdo Johan Santana en otra gran faena, y pese a permitir sólo una carrera en seis entradas y dejar el juego ganado 2-1, no tuvo decisión en la victoria de los Mets sobre Arizona 5-2.



Los Dodgers fueron frenados por Colorado que los derrotó 7-2, en tanto Houston con el jonrón 10 de Lance Berkgman venció a Milwaukee 8 por 6, ignorando dos jonrones de Mike Cameron, con Filadelfia imponiéndose a San Francisco 6-5 y Atlanta con 19 hits incluyendo el jonrón 9 de Chipper Jones, doblegaba 14-7 a Cincinnati.