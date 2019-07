Cabrera apagado

No fue una jornada alentadora para los nicas ayer en las Ligas Menores, sobre todo para Everth Cabrera, de los Turistas de Asheville, quien no pudo conectar hit en cinco turnos ante el Savannah, en la liga Sur Atlántico en Clase A.



Después de lucir una racha de 13 juegos seguidos bateando de hit, Cabrera ahora tiene sólo tres incogibles en los últimos 22 turnos, para un pobre .136 en cinco juegos.



Pese a que se fue de 5-0, con un ponche, el 22 de la campaña, su club venció 5x4 al Savannah para ubicarse juego y medio detrás del Charleston, líder de su grupo.



En Doble A, Ofilio Castro poco a poco ha ido mejorando su promedio con el Harrisburg, y ayer, aunque bateó de 4-1, con un ponche, mejoró su promedio a .277, producto de 13 inatrapables en 47 turnos al bate. De paso el Harrisburg venció 5x2 al Connecticut.



Y el otro nica que tuvo acción fue Ronald Garth, con el Wisconsin en Clase A, también bateando de 4-1, con su quinto doble de la temporada, mientras recibía sus ponches 19 y 20 ante el Great Lakes, que venció 6x1.



Garth quedó con .239 de average, luego de acumular 16 hits en 67 apariciones en 20 partidos con los Timber Rattlers de Wisconsin.



Devern Hansack, de los Pawtucket, está programado para abrir hoy (4:15 p.m.) ante el equipo Durham Bulls, sucursal de Tampa Bay en triple A.



El lanzador de Laguna de Perlas intentará ganar su primer juego de la temporada, lo que no ha logrado en cuatro aperturas, y más bien exhibe una pésima efectividad de 8.25, con once carreras limpias en 12 episodios lanzados.