Yanquis a buscar pitcheo

Fácilmente salta al tapete que el único abridor verdaderamente confiable de los Yanquis después de 17-16, es el derecho de Taiwan, Chien Ming Wang, un brillante ganador de seis juegos sin perder. Los otros brazos de la rotación son cobijados por un signo de interrogación, dos de ellos hechos astillas, como son los de Phil Hughes e Ian Kennedy, calificados como prospectos intransferibles.



¿No estamos subestimando a Mike Mussina, cuyo balance de 4-3 dice algo? No, de ninguna manera. Mussina tiene rato de ser un pitcher inseguro, y aunque su recuperación después de un inicio próximo a lo tenebroso ha sido alentadora, no se le puede poner sello. Las dudas flotan sobre cada una de sus aperturas.



El zurdo Andy Pettitte, de 36 años, con registro de 3-3, pretende volver a ser el ganador de 15 juegos que vimos en 2007, pero sus señales de desgaste, según Joel Sherman del New York Post, son inequívocas. Es decir, no parece ser el pitcher de grandes retos que en un tiempo fue.



Y pensar que los Yanquis no concretaron el cambio que les hubiera permitido contar con la estupenda escopeta zurda de Johan Santana, por proteger esencialmente a Hughes y Kennedy, que juntos presentan un balance de 0-6, dejando por ahora como asignatura pendiente su presente.



Con Hughes lesionado, ingresando a la lista de inhabilitados, la primera señal enviada por Darrel Rasner, llamado de Triple A con 4-0 y 0.87, fue llamativa, al vencer a Seattle, pero eso no se puede tomar como un factor de garantía, no todavía.



Con ese pitcheo abridor los Yanquis se ven en desventaja respecto a Boston, que encabeza el Este de la Liga Americana y podría escaparse. Anoche, los Medias Rojas se impusieron 6x3 a los Tigres, con un buen pitcheo del japonés Daisuke Matsuzaka, ahora con 5-0, y el décimo rescate de Jonathan Papelbon. A la ofensiva, Mike Lowell, Kevin Youkilis y David Ortiz se volaron la cerca

Los Angelinos, líderes del Este, presionados por Oakland, pendientes del regreso de John Lackey, contaron con un excelente trabajo de Erwin Santana, quien construyó su sexta victoria sin derrota, para imponerse 4x0 a Kansas City. Garret Anderson disparó su tercer jonrón.



En un gran duelo de pitcheo, Dustin McGowan (2-2) superó a Javier Vázquez (3-3) al derrotar los Azulejos de Toronto a los Medias Blancas 1x0, sacándole provecho al quinto rescate de B. J. Ryan, en tanto los Rojos de Cincinnati, con el novato dominicano Johnny Cueto (2-3), vencieron a los Cachorros de Chicago 5x3. Francisco Cordero salvó su quinto juego.