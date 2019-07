Urge pitcheo para el Bóer

Cairo Murillo volverá a la colina por tercera vez en las últimas semanas, pero no en un partido de Liga, en la que el Bóer se reencuentre con la senda de las victorias, sino en el tercer y último desafío amistoso contra el equipo Todos Estrellas del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.



El partido será a las dos de la tarde en el estadio “Jackie Robinson”, con el que concluirá la visita del equipo estadounidense, que desde las 8:30 de la mañana estará brindando clínicas de béisbol a jóvenes y adultos, dirigido por el ex big leaguer Elías Sosa.



El desafío decidirá la serie de los visitantes contra los equipos nacionales. El sábado, los estadounidenses le ganaron 2x0 al equipo Granada, pero el domingo perdieron 3x0 ante el Granada.



Hoy es el partido que decidirá la serie y también le permitirá al manager Julio Sánchez realizar algunos ensayos en su alineación, aunque su principal dolor de cabeza es el pitcheo, en el que no dispone de un lanzador de cabecera. Manuel Pineda (2-2) ha fallado en grandes momentos, Romualdo Caballero (0-0) se faja a ratos, Sterling Aráuz (2-2) aún no se consolida, y la figura inesperada es Ariel Saldaña (4-1).



El Bóer realiza buenos juegos en los primeros cinco a siete episodios, pero por falta de relevos medios y taponeros imponentes, se les escapan los partidos, como sucedió con Granada y Chinandega el fin de semana.



Sánchez estima que con Luz Portobanco, que está programado para integrarse el 12 de mayo, y con Fidencio Delgado, el equipo puede cambiar. En los diversos campos de la capital Sánchez no ha encontrado lanzadores idóneos para el equipo.



¿Se sostendrá?

En la Liga, Esteban Ramírez continúa firme en el liderato de bateo, con promedio de .538, al conectar 35 hits en 65 turnos oficiales al bate. Remolca 25 carreras. Justo Rivas es máximo jonronero con nueve, y también empujador, con 27 carreras.



Durante el tercer torneo de la Liga Profesional (2006-07), Esteban se mantuvo como líder de bateo a lo largo de la temporada, pero aflojó en la recta final, y Justo Rivas se llevó el cetro, con .377 de promedio, contra el .344 de Esteban.



Algo similar se observa en este torneo de Primera División. Esteban aprovechó el desplome de Juan Oviedo y se instaló en el liderato, pero tiene detrás a Justo Rivas, con .483 (29-60), con un largo camino por recorrer.