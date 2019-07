Cust y Kemp, los “mejores”

El bateador designado Jack Cust, de los Atléticos de Oakland, y Matt Kemp, de los Dodgers de Los Ángeles, fueron seleccionado este lunes jugadores de la semana en la Liga Americana y Nacional respectivamente.



De 29 años, Cust bateó en la semana para .500, con tres jonrones, un doble y cuatro impulsadas. Se fue de 4-4 y tres anotadas durante un triunfo de su equipo 15x8 sobre los Angelinos de Anaheim el jueves pasado.



El fin de semana, contra los Rangers de Texas, Cust conectó de 10-4 con dos jonrones y tres empujadas, incluida la carrera de la victoria el domingo.



Otros jugadores analizados para el premio semanal fueron el dominicano Plácido Polanco (Tigres), Curtis Granderson (Trigres), Joe Saunders (Angelinos), Roy Halladay (Azulejos) y el cerrador Jonathan Papelbon (Medias Rojas).



Kemp, de 23 años, conectó para .407 (11 en 27) en seis partidos en la Liga Nacional, además de 11 impulsadas y seis bases robadas, con cuatro dobles y siete anotadas.



Éste fue el primer premio de este tipo para Kemp, que lideró ofensivamente a los Dodgers en ese trayecto con un balance de 5-1.



Otros jugadores considerados para el premio fueron el primera base Lance Berkman (Astros), el intermedista Chase Utley (Filis), el antesalista Chipper Jones (Bravos) y el receptor Geovanny Soto (Cachorros).



Mientras Roger Clemens se disculpaba por sus errores en su vida personal, y siguió negando su uso de sustancias para mejorar el rendimiento, el dominicano Aramis Ramírez, de los Cachorros de Chicago, sigue perdiendo partidos al no recuperarse de un golpe en la muñeca sufrido el viernes.



‘’Ramírez aún está adolorido’’, dijo el manager Lou Piniella. ‘’Él aún tiene inflamación y molestia, así que no sentía que podía jugar. Le daremos otro día y veremos cómo está mañana’’, agregó.



Piniella señaló que Ramírez, quien tiene promedio de bateo de .276 con seis cuadrangulares y 22 carreras producidas, reportó que tiene dificultad para sujetar el bate, por lo que también resultaba improbable utilizarlo como bateador emergente.



Ramírez fue golpeado por un lanzamiento del pitcher en la sexta entrada del juego del viernes y salió del mismo una entrada después.



‘’Él la ha pasado mal y no tiene sentido apresurar esto’’, dijo Piniella. ‘’Nuestro orden al bate respondió bastante bien ayer y esto le dio otro día (de recuperación)’’, agregó.



Kosuke Fukudome lo remplazó en el orden al bate por segundo juego consecutivo y Mark DeRosa inició en la tercera base, posición de Ramírez, por segundo juego seguido.



Fukudome tuvo tres imparables, incluidos dos dobles, y dos carreras impulsadas en la victoria del sábado por 9-3.