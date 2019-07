Quiere la Champions

El Real Madrid confirmó su dominio en España al ganar el domingo su segundo título consecutivo de Liga y se va a dedicar ahora a preparar un equipo capaz de triunfar en la Liga de Campeones.



El Real Madrid no había vuelto a lograr dos Ligas consecutivas desde hace 18 años: el título de 1989 que repitió en 1990, con el alemán Bernd Schuster, su actual entrenador, como jugador.



El equipo dos veces campeón liguero es relativamente joven (Pepe, Sergio Ramos, Gago, Wesley Sneijder, Arjen Robben y Robinho, tienen todos 25 años o menos), por lo que el Real Madrid podría prolongar su supremacía en España, sobre todo teniendo en cuenta que el FC Barcelona, que ha llegado al final de un ciclo, necesita reconstruirse.



Pero Europa sigue siendo el punto débil del Real Madrid post-galáctico. El proyecto del presidente Ramón Calderón y del director deportivo Pedja Mijatovic, que llegaron al club en julio de 2007, evidenció sus limitaciones en la Liga de Campeones: los blancos fueron eliminados por el AS Roma esta temporada en octavos de final, igual que la pasada temporada (ante el Bayern).



El Real Madrid, que ganó la última de sus nueve Ligas de Campeones en 2002, no ha dejado de empeorar desde entonces en esa competición: semifinales en 2002-2003, cuartos de final en 2003-2004 y octavos en las cuatro temporadas siguientes.



Los aficionados, satisfechos al ver a su equipo dominar de nuevo la Liga tras un doblete del Barça (2005 y 2006), no tienen más que una cifra en la cabeza: el 10, de la décima Liga de Campeones del club blanco.



Para ir por la “décima”, el Real tendrá que fichar para reforzar un equipo fogueado que ha logrado dos títulos de Liga. Pero los fichajes serán muy selectivos.



Los nuevos jugadores “serán pocos pero muy buenos”, advirtió en la noche del domingo Calderón, en medio de la euforia por la victoria ante Osasuna (2-1).



Entre las llegadas, empieza a sonar con fuerza la de David Villa, delantero del Valencia.



El Real Madrid, que dispondrá de un fondo de 50 millones de euros para fichar, ha hecho una oferta de 35 millones de euros por el internacional español de 26 años, afirmaba el sábado el rotativo deportivo Marca.



Ramón Calderón rechazó pronunciarse sobre ese posible fichaje el domingo, pero el Valencia, que vive una temporada de pesadilla a pesar de ganar la Copa del Rey, podría dejar marchar a su delantero estrella para sanear sus cuentas.



El Real Madrid también quiere reforzar su centro del campo, para lo que al parecer sigue de cerca a los internacionales italianos Daniele de Rossi y Alberto Aquilani, que juegan en el AS Roma, el verdugo del club madrileño esta temporada en la Liga de Campeones.