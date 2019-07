Cierre inesperado

Lo que pudo ser una bonita jugada para doble play que dejara empatada la serie amistosa entre Nicaragua y las Estrellas del Comando Sur de Estados Unidos, le terminó favoreciendo al Bóer, que se impuso 4x3, y dejó en el campo a los visitantes.



Con el partido empatado a tres carreras en el cierre del séptimo inning, el último programado, y un out, Edgard López y Roberto Delgado conectaron hits. Edwin Conde corrió por López en la intermedia. Ramón Flores roleteó a segunda base, donde Sean Yost tomó la pelota, pisó el cojín, pero su tiro a la inicial fue de rebote, y no pudo fildear el inicialista Jess Thill, por lo que Conde anotó la carrera del triunfo.



Fue un partido atractivo, ameno, de buenas jugadas y una marcada lucha por el triunfo y la serie, ya que el sábado los visitantes vencieron 2x0 a Granada y el domingo perdieron 3x0 ante Matagalpa.



El Bóer tomó la delantera en el segundo episodio sobre error del segunda base Eduardo Pérez sobre batazo de Juan Carlos Urbina. Pero los estadounidenses aporrearon a Cairo Murillo en el tercero, para hacer sus tres carreras, ligando un error de Cairo en viraje, un wild y cinco imparables. Ray Judy y Erick Santana, que bateó de 3-3, remolcaron carrera.



La tribu empató en el quinto por fly de sacrificio de Mario Holman y hit de Danilo Sotelo, quedando sin decisión los abridores Cairo Murillo y Raúl Vignola. Los relevistas indios William López y Berman Conde se metieron en dificultades en el sexto episodio, y Juan Carlos Peña llegó a poner el orden, llevándose el triunfo. Perdió Francis Scott.



Con este partido concluyó la jornada beisbolera del equipo del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que también incluyó clínicas de béisbol impartidas por el ex big leaguer Elías Sosa, actividades que se realizaron en horas de la mañana en el estadio “Jackie Robinson”, del IND.



Antes del partido de ayer, se realizó una ceremonia protocolaria en la que se entregó material deportivo a la Liga de la Colonia 14 de Septiembre, así como a la Policía Nacional, para sus programas de asuntos juveniles, y se hizo el lanzamiento de la primera bola.



Tanto los visitantes como la comunidad deportiva nacional quedaron satisfechos con los resultados y agradecidos por este gesto que contribuye al desarrollo de nuestro pasatiempo favorito.