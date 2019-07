Hansack brillante

Devern Hansack merecía ayer su primer triunfo con el Pawtucket en Triple A, pues realizó una brillante labor de 6.1 entradas de sólo dos hits, una base, tres ponches y una carrera.



Pero para su mala suerte, los pitcheres rivales del Durham lanzaron perfecto durante seis innings, y aunque la ofensiva del Pawtucket terminó con la hazaña en el séptimo, no pudieron hacer más y terminaron cayendo 3x0 en medio de 13 ponches recibidos.



Fue una cátedra de pitcheo combinado del abridor Ben Hendrickson (una entrada), quien salió por lesión, Nick DeBarr (2-0), con cuatro innings perfectos, y uno de Scott Munter, el mismo que recibió el hit de Jeff Bailey, que terminó con la amargura del Pawtucket.



Hansack, en la mejor actuación esta campaña, permitió la única carrera en el primero, por doble de Fernando Pérez, quien luego fue remolcado por un elevado.



Después de eso Hansack retiró a 16 de los últimos 17 hombres que enfrentó, hasta que dio el único boleto en el sexto y retiró el inning con el tercer ponche del partido.



Todavía el nica abrió el séptimo episodio, y sacó el último out de su brillante labor.



Llegó el relevista Jon Switzer, quien permitió jonrón en esa misma entrada para poner el 2x0. El Durham anotó una más en el noveno, para sellar su victoria 3x0 y la derrota de Hansack (0-4), que por lo menos le permitió mejorar su efectividad de 8.25 a 5.89, pero sigue sin lograr triunfo con el equipo sucursal Triple A de los Medias Rojas de Boston.



Ronald Garth se fue de 4-0 con el Wisconsin, y dejó su promedio en .225 (16 hits en 71 turnos). Ofilio Castro (.265) también no dio hit en dos turnos con el Harrisburg en Doble A, y Everth Cabrera no jugó con los Turistas de Asheville en Clase A.